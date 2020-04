Apple met à jour les applications iWork et iMovie pour iOS avec prise en charge du trackpad et de la souris pour iPad

Après avoir mis à jour sa suite d’applications iWork pour Mac, Apple a sorti mardi des versions actualisées d’iWork et d’iMovie pour iOS qui profitent de la nouvelle prise en charge de l’iPad pour le contrôle du trackpad et du curseur de la souris.

La suite iWork d’Apple – Pages, Numbers et Keynote – intègre un certain nombre d’améliorations avec la mise à jour d’aujourd’hui, mais les propriétaires d’iPad actuels exécutant iPadOS 13.4 bénéficieront apparemment le plus du nouveau support du trackpad et de la souris.

Les trois applications bénéficient du partage de dossiers iCloud Drive pour une collaboration rapide et facile sur les projets de groupe, un geste de maintien et de glisser pour sélectionner plusieurs objets, l’insertion de majuscules et une option pour inclure des commentaires dans les impressions et les exportations PDF. Numbers et Keynote voient également l’ajout d’outils d’édition hors ligne qui permettent aux utilisateurs de modifier des documents partagés et de télécharger automatiquement ces modifications une fois reconnectés à Internet.

Les autres fonctionnalités comprennent:

Notes de mise à jour des pages

Choisissez parmi une variété de nouveaux modèles magnifiques pour vous aider à démarrer.

Appliquez une couleur, un dégradé ou une image à l’arrière-plan de tout document.

Accédez facilement aux modèles récemment utilisés dans un sélecteur de modèles repensé.

Modifiez les documents partagés hors ligne et vos modifications seront téléchargées lorsque vous serez de nouveau en ligne. Nécessite iPadOS ou iOS 13 ou version ultérieure.

Améliorez vos documents avec une variété de nouvelles formes modifiables.

Notes de mise à jour des numéros

Créez des feuilles de calcul avec plus de lignes et de colonnes que jamais.

Appliquez une couleur à l’arrière-plan d’une feuille.

Accédez facilement à vos modèles récemment utilisés dans un sélecteur de modèles repensé.

Ajoutez une lettrine au texte dans une forme.

Améliorez vos feuilles de calcul avec une variété de nouvelles formes modifiables.

Notes de version Keynote

Choisissez parmi une variété de nouveaux thèmes magnifiques pour vous aider à démarrer.

Accédez facilement à vos thèmes récemment utilisés dans un sélecteur de thème repensé.

Améliorez vos présentations avec une variété de nouvelles formes modifiables.

Nouveau texte “Clavier” intégré et construit une animation.

La suite iWork est téléchargeable gratuitement sur l’App Store, avec des pages arrivant à 526 Mo, des numéros à 511,6 Mo et Keynote à 612,3 Mo.

Mardi, Apple a également publié une mise à jour par lots pour sa suite d’applications iWork pour Mac, prenant en charge le partage de dossiers iCloud Drive.

La version 2.2.9 d’iMovie d’Apple offre une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

La dernière version du logiciel de création de vidéos grand public d’Apple intègre le nouveau contrôle de curseur basé sur le trackpad et la souris d’iPadOS 13.4. En plus des appareils Bluetooth et des étuis à clavier de Logitech et Brydge, la mise à jour permet une intégration future avec le prochain Magic Keyboard d’Apple.

Avec la version d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent utiliser les raccourcis clavier pour basculer entre cinq modes d’inspecteur – Action, réglages de vitesse, volume, titres et filtres – lorsqu’un clip est sélectionné. Des raccourcis peuvent également être attribués pour faire pivoter la vidéo de 90 degrés dans le sens horaire ou antihoraire, a déclaré Apple dans les notes de version fournies avec iMovie.

D’autres améliorations incluent un bouton “Télécharger tout” dans la liste des bandes sonores qui, lorsqu’il est appuyé, télécharge toutes les bandes sonores groupées à la fois. L’application prend également en charge les fichiers PNG, GIF, TIFF et BMP, qui peuvent être insérés directement dans la chronologie d’un film.

La mise à jour d’aujourd’hui est accompagnée des améliorations de performances et de stabilité habituelles.

La version 2.2.9 d’Apple iMovie est un téléchargement gratuit de 619,3 Mo sur l’App Store.