Apple met à jour les directives de l’App Store et définit les exigences du SDK iOS 13

Mercredi, Apple a apporté un certain nombre de modifications à ses directives d’examen de l’App Store et exige que toutes les applications soumises utilisent le SDK iOS 13 le 30 avril.

Apple a apporté un certain nombre de modifications à ses directives sur l’App Store, notamment des révisions axées sur les notifications, la confidentialité et les avis.

Les directives révisées de l’App Store se concentrent sur un certain nombre de fonctions et de fonctionnalités de l’application, notamment le spam, les notifications push, la confidentialité, la gestion des appareils mobiles et les avis sur l’App Store.

Par exemple, Apple a ajouté des applications de voyance et de rencontres à sa liste de catégories “saturées”. Dans la directive 4.3 mise à jour, Apple dit qu’elle rejettera les applications de ces catégories à moins qu’elles ne fournissent une “expérience unique et de haute qualité”.

La société a également mis en place une interdiction générale des applications utilisées pour commettre ou tenter de commettre des crimes en évitant la police. Auparavant, il interdisait uniquement les applications qui suivaient les points de contrôle DUI.

Le langage mis à jour concernant les notifications push permet désormais de les utiliser à des fins de marketing, mais uniquement si un utilisateur a explicitement accepté. Il double également le fait que les notifications ne doivent pas être utilisées pour envoyer des informations personnelles, confidentielles ou sensibles.

Il y a aussi une toute nouvelle section dédiée aux critiques de l’App Store. Dans ce document, Apple demande aux développeurs de “traiter les clients avec respect lorsqu’ils répondent” aux commentaires. La même section interdit les invites de révision personnalisées, obligeant les développeurs à utiliser l’API de révision officielle d’Apple.

En plus des directives de révision révisées, Apple exigera bientôt que toutes les applications iPhone soumises à l’App Store soient construites avec le SDK iOS 13 ou plus récent à partir du 30 avril.

Apple note qu’iOS 13 fonctionne désormais sur 77% de tous les appareils commercialisés au cours des quatre dernières années, laissant entendre que les développeurs peuvent utiliser le SDK mis à jour pour “offrir une expérience utilisateur exceptionnelle”.

Vous pouvez lire les directives mises à jour complètes ici.