Apple met en garde les employés de détail contre les pièces détachées de l’iPhone et la pénurie d’appareils de remplacement en raison d’un coronavirus

Apple avertirait les employés du commerce de détail et le personnel du support technique que les iPhones de remplacement sont rares, l’un des premiers signes pour le consommateur que COVID-19 a un impact sur la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Le coronavirus peut avoir un impact sur l’approvisionnement d’Apple en pièces et appareils de remplacement.

Alors que les partenaires d’assemblage d’Apple en Chine semblent se remettre en marche après les fermetures liées aux coronavirus plus tôt dans l’année, il semble que certains clients ressentent encore l’impact de l’épidémie.

Le personnel de Genius Bar a été informé mercredi que l’approvisionnement de certains iPhones de remplacement pourrait être restreint au cours des deux à quatre prochaines semaines, rapporte Bloomberg. Certains magasins Apple sans nom sont confrontés à une pénurie de pièces de rechange individuelles, selon le rapport.

La note de service interne conseille en outre à Geniuses de proposer d’envoyer des appareils de remplacement par courrier aux clients et de fournir des iPhones «prêteurs» dans l’intervalle.

Des sources AppleInsider ont confirmé la note aux fournisseurs de services, mais ont déclaré que bien que des pénuries de pièces soient possibles, elles ne devraient pas se produire avant la fin avril au plus tôt. De plus, des vérifications ponctuelles montrent qu’il existe au moins six semaines de stock de service iPhone dans trois grandes régions métropolitaines.

En janvier, le gouvernement chinois a prolongé les vacances locales du Nouvel An lunaire afin de contrôler la propagation du virus. La chaîne d’approvisionnement d’Apple se remet toujours, bien qu’il y ait probablement un impact perceptible sur les revenus du géant de la technologie pour le trimestre.

Au tout début de l’épidémie, Apple a également été contraint de fermer temporairement les 42 magasins Apple Store en Chine. Alors que la société rouvre rapidement ces emplacements, certains Apple Stores en Italie connaissent également des fermetures temporaires.

Apple restreint toujours les voyages en Chine aux opérations “critiques” et mardi, elle a également mis en place de nouvelles restrictions sur l’Italie et la Corée du Sud.