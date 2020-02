Apple met en ligne le premier aperçu de Mythic Quest d’Apple TV + sur YouTube

Une nouvelle bande-annonce de deux minutes pour “Mythic Quest: Raven’s Banquet” donne un autre aperçu de la prochaine série comique d’Apple.

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” est centré sur une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu’ils surmontent les défis de l’exécution d’un jeu vidéo populaire. L’émission est exclusivement diffusée sur Apple TV + d’Apple.

La bande-annonce de deux minutes juxtapose des clips de la série aux côtés de membres du casting commentant ce qui rend la série unique et mérite d’être regardée.

La description de la bande-annonce se lit comme suit: “Rencontrez l’équipe derrière le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps. Mais dans un lieu de travail axé sur la construction de mondes, la formation de héros et la création de légendes, les batailles les plus disputées n’ont pas lieu dans le jeu – elles arriver au bureau. “

AppleInsider a récemment passé en revue «Mythic Quest», le qualifiant d’intelligent, drôle et incisif.

Le spectacle est écrit par Rob McElhenney et Charlie Day, connus pour leur travail sur “It’s Always Sunny in Philadelphia”. McElhenney jouera le rôle de directeur créatif de la société de fiction.

Les autres acteurs incluent F. Murray Abraham (“The Grand Budapest Hotel”, “Star Trek: Insurrection”) Danny Pudi (“Community”) Imani Hakim (“Everybody Hates Chris”) Charlotte Nicdao (“A gURLs wURLd,” ) David Hornsby («Il fait toujours beau à Philadelphie») Ashly Burch («Horizon Zero Dawn», «Borderlands») et Jessie Ennis («Hits»)

Toute personne intéressée à regarder la série aura besoin d’un abonnement à Apple TV +. Les clients qui ont acheté un iPhone, un iPad, un Mac, un Apple TV et un iPod touch après le 10 septembre 2019 sont éligibles pendant une durée limitée pour recevoir un an d’Apple TV + gratuit.