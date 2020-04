Apple Mobility Trends montre des changements dans les demandes d’Apple Maps en raison de COVID-19

Apple a commencé à proposer des rapports sur les tendances de la mobilité provenant des demandes d’Apple Maps, dans le but de montrer comment les gens changent leurs habitudes de voyage et restent à l’intérieur pendant la pandémie de COVID-19 en cours.

Révélée mardi, la page du site COVID-19 d’Apple propose aux utilisateurs des graphiques linéaires montrant les demandes d’itinéraire dans Apple Maps. Plutôt que de montrer les chiffres réels des demandes, le graphique indique plutôt des changements dans le nombre de demandes effectuées au fil du temps, permettant des comparaisons basées sur des pourcentages entre les populations.

La vue par défaut du graphique offre des résultats pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie, avec un champ de recherche permettant aux utilisateurs d’affiner les données par pays, région ou ville. L’exploration vers une zone spécifique affine également le graphique.Ainsi, au lieu d’afficher un changement général des résultats, il réduit les résultats dans les catégories Conduite, Marche et Transit.

Avec le graphique, la page propose également l’ensemble de données complet en téléchargement, avec les changements quotidiens des demandes par type de transport, couvrant tous les pays, régions et villes disponibles.

L’objectif ultime du graphique est de “fournir des informations utiles aux gouvernements locaux et aux autorités sanitaires” touchées par la pandémie de coronavirus “, et peut également être utilisé comme fondement pour de nouvelles politiques publiques en montrant le changement du volume de personnes conduisant, marchant ou prenant les transports en commun dans leurs communautés. ”

Apple tient à souligner comment il garantit la confidentialité des utilisateurs pour le graphique, ce qui comprend l’agrégation des données avant de les insérer dans le graphique afin qu’elles reflètent l’activité d’une région, et non d’un individu. “Les données collectées par Maps, comme les termes de recherche, le routage de navigation et les informations sur le trafic, sont associées à des identifiants aléatoires et rotatifs qui se réinitialisent continuellement, de sorte qu’Apple n’a pas de profil de vos mouvements et recherches”, indique la société.

Tout en protégeant votre vie privée, nous partageons les données de mobilité agrégées d’Apple Maps pour aider les autorités de santé publique à apprendre comment les gens voyagent dans leurs communautés et à fournir des informations précieuses pour arrêter la propagation de COVID-19. Restez en sécurité et en bonne santé! https://t.co/Nok77HKIXN

– Tim Cook (@tim_cook) 14 avril 2020

Les résultats sont distincts de l’effort conjoint entre Apple et Google pour effectuer le suivi des contacts avec des applications, en développant des API qui utilisent Bluetooth pour identifier si les personnes ont été à proximité de ceux qui pourraient être porteurs du virus, tout en garantissant la confidentialité des utilisateurs.

Apple a simplifié le processus pour les fournisseurs de soins de santé pour ajouter des listes à Apple Maps pour montrer où se trouvent les sites de test COVID-19. Les recherches par défaut dans Apple Maps ont également été mises à jour, pointant les utilisateurs vers les services qu’ils sont plus susceptibles de demander pendant la période de distanciation sociale et de commandes à domicile.