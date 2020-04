Apple Music arrive sur les téléviseurs intelligents Samsung compatibles

Si vous avez l’un des téléviseurs intelligents de Samsung compatibles avec l’application Apple TV, vous pouvez désormais lire Apple Music directement sur le téléviseur, sans compter sur AirPlay.



Apple Music sur un téléviseur intelligent Samsung

Apple Music est arrivé sur la gamme de téléviseurs intelligents Samsung via une application fournie par la boutique d’applications Smart TV. Cela permettra aux utilisateurs de se connecter à un compte existant avec leur identifiant Apple ou de commencer le processus d’abonnement directement depuis leur téléviseur.

“Notre objectif a toujours été d’offrir les meilleures expériences de divertissement aux consommateurs – et comme les gens passent plus de temps à la maison, nous sommes plus engagés que jamais dans cette mission”, a déclaré Salek Brodsky, vice-président des partenariats stratégiques et du développement commercial pour Samsung Electronics. . “L’année dernière, nous avons été le premier fabricant de téléviseurs à proposer l’application Apple TV, et aujourd’hui, nous sommes les premiers à proposer Apple Music. Notre partenariat avec Apple a contribué à offrir aux consommateurs une gamme inégalée de différentes options de divertissement, d’autant plus qu’ils rechercher plus de choix de contenu à partir de leurs téléviseurs intelligents. ”

Samsung note que toutes les fonctionnalités phares d’Apple Music sont disponibles sur l’implémentation Smart TV. Il appelle spécifiquement le flux Beats One et les listes de lecture organisées “À la maison avec Apple Music”.

Les propriétaires de Smart TV Samsung peuvent essayer Apple Music gratuitement pendant 3 mois avec un abonnement individuel, familial ou étudiant. L’application Smart TV pour Apple Music est disponible dès maintenant.

Samsung a lancé AirPlay 2 et l’application Apple TV sur les modèles Smart TV 2018 et 2019 en mai 2019. Il n’est pas clair si d’autres fabricants avec la compatibilité AirPlay 2 ou l’accès à l’application Apple TV suivront.