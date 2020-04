Apple Music battu par Spotify et Pinterest dans une étude d’intimité de marque

La firme de recherche marketing MBLM dans une étude sur “l’intimité de la marque” publiée le mois dernier a révélé qu’Apple Music a regagné du terrain dans le segment des applications et des plateformes sociales après avoir terminé cinquième dans l’étude de l’année dernière.



Classements d’intimité de marque de MBLM pour les applications et les plateformes sociales. | Source: MBLM

Les dernières découvertes de MBLM, présentées comme la plus grande étude de marques “basées sur les émotions”, ont placé Apple Music à la troisième place derrière le leader de l’industrie de la musique en streaming Spotify et le populaire site de médias sociaux Pinterest.

Avec la troisième place, Apple Music reprend deux places après être passé de la première à la cinquième place dans la même catégorie l’année dernière.

Le service de streaming d’Apple s’est révélé la marque la plus populaire pour les hommes, tandis que les femmes, les milléniaux et les personnes gagnant 100000 $ ou moins par an ont opté pour Spotify, selon l’étude.

Spotify et Pinterest ont échangé des spots en 2020, avec des consommateurs de plus de 35 ans et ceux qui gagnent plus de 100000 $ par an en faisant un clin d’œil à Pinterest. Dans l’ensemble, la préférence des consommateurs pour Apple Music et Facebook a augmenté au cours des 12 derniers mois, note MBLM.

L’étude a interrogé 6 200 consommateurs âgés de 18 à 64 ans des États-Unis, du Mexique et des Émirats arabes unis.

“Les applications et les plateformes sociales sont devenues plus essentielles pour nous aider à nous sentir connectés pendant la crise actuelle”, a déclaré Mario Natarelli, associé directeur chez MBLM. “Bien qu’historiquement faibles dans la création de liens émotionnels, le paysage actuel offre à ces marques l’occasion de tisser des liens plus forts avec leur public et d’en attirer de nouveaux.”

Bien qu’Apple Music ait gagné du terrain sur son plus grand rival de segment, Apple en tant que marque a continué de baisser dans le classement de MBLM. Après des années à maintenir la place de n ° 1, Apple a été usurpée par Disney l’année dernière. Dans l’étude de 2020, publiée en février, Amazon a pris d’assaut la première position, faisant tomber respectivement Disney et Apple aux deuxième et troisième places.