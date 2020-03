Apple Music gagne une nouvelle option de partage sur Instagram et Facebook dans la version bêta du développeur iOS 13.4.5

Apple a rendu le partage de la musique que vous aimez encore plus facile avec une fonctionnalité qui génère des images partageables pour Facebook et Instagram Stories.

Il existe une nouvelle fonctionnalité dans la version bêta du développeur iOS 13.4.5 pour les abonnés Apple Music – la possibilité de partager ce qu’ils écoutent sur Facebook et Instagram Stories.

Avant, un utilisateur devait utiliser un outil tiers pour partager de la musique sur Instagram et Facebook Stories. Désormais, Apple permet aux utilisateurs de partager directement sur ces sites de médias sociaux.

Pour partager une chanson qu’ils écoutent, les utilisateurs peuvent sélectionner l’option “partager”. Les icônes Facebook et Instagram apparaîtront sous la barre de contacts et de partage AirDrop. Le partage sur Instagram et Facebook générera automatiquement une image qui montre la couverture de l’album, le nom de la chanson écoutée et un arrière-plan de la taille appropriée.

S’il est partagé sur Instagram, il générera un lien qui permettra aux autres utilisateurs d’écouter la chanson partagée sur Apple Music.

Comme indiqué, la fonctionnalité n’est actuellement disponible que dans la nouvelle version bêta du développeur iOS, mais sera probablement bientôt ouverte au public dans le programme bêta public d’Apple.

AppleInsider et Apple lui-même recommandent fortement aux utilisateurs de ne pas installer les bêtas sur des appareils “critiques” ou principaux, car il existe une possibilité à distance de perte de données ou d’autres problèmes. Au lieu de cela, les testeurs doivent installer des bêtas sur des appareils secondaires ou non essentiels et s’assurer qu’il y a suffisamment de sauvegardes des données importantes avant la mise à jour.