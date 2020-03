Apple Music lance «Get Up! Mix ‘et DJ à domicile

Apple a présenté lundi une paire de fonctionnalités Apple Music qui devraient aider les utilisateurs à rester positifs pendant la pandémie de COVID-19 en cours, avec le nouveau “Get Up! Mix” et le DJ du Home Office jouant des airs optimistes pour ceux qui sont en quarantaine ou qui travaillent à domicile.

Situé dans la section For You d’Apple Music, «Get Up! Mix» propose une liste de pistes de musique «joyeuse, souriante et chantante», rapporte Engadget.

Semblable aux collections assemblées algorithmiquement, comme Chill Mix et New Music Mix, Get Up! Mix est organisé en partie par des éditeurs humains qui actualisent le flux avec de nouvelles pistes chaque semaine. Les algorithmes informatiques analysent ces chansons et proposent une liste de lecture basée sur les préférences de l’auditeur.

En plus de Get Up! Mix, Apple a présenté Home Office DJ, une liste de lecture de chansons “uptempo, easygoing” de divers genres. La nouvelle liste de lecture se trouve dans la section Parcourir d’Apple Music.

Enfin, Beats 1, la station de radio Internet en direct d’Apple Music, continuera de diffuser de nouveaux épisodes pendant la crise mondiale. Comme le rapporte Engadget, Beats 1 héberge notamment Josh Homme de Queens of the Stone Age et Ezra Koenig de Vampire Weekend utilisent FaceTime sur leurs iPhones pour mener des entretiens avec des artistes comme Elton John et Hayley Williams.

Se lever! Le mixage et le DJ du bureau à domicile ont commencé à être déployés auprès des abonnés d’Apple Music lundi.