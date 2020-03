Apple Music lance sa collection «Come Together» en pleine pandémie

Apple a ajouté lundi une nouvelle collection, “Come Together”, à son service de streaming Apple Music pour les utilisateurs participant aux mesures de distanciation sociale, de quarantaine et de verrouillage de COVID-19.

Présenté dans l’onglet Parcourir d’Apple Music, “Come Together” présente une multitude de listes de lecture remplies de centaines d’heures de musique populaire, de clips musicaux et de sélections de Beats 1 Radio.

La plupart des listes de lecture de la nouvelle collection sont générées pour refléter des ambiances distinctes et servent de référentiels pour les pistes spécifiques au genre sélectionnées en fonction des préférences de l’auditeur. Apple Music présente également sept nouvelles listes qui couvrent le spectre, des rythmes lo-fi au R&B et à la pop, rapporte Engadget. Les nouvelles offres comprennent les brise-glaces d’isolement, les strumentals maison-école et le club social de distanciation sociale.

“Dire que ces temps sont difficiles est un euphémisme. Mais où que vous soyez et quoi que vous viviez pendant la pandémie, nous sommes tous dans le même bateau”, écrivent les rédacteurs d’Apple Music dans la description de la collection. “Que vous essayiez de trouver de la distraction tout en travaillant, en vivant et en jouant à la maison ou que vous ayez du mal à trouver une attitude positive dans les bouleversements majeurs de la vie – la musique peut être une évasion et un baume pour vous-même et les personnes avec qui vous êtes assailli. Parce que l’éloignement social ne signifie pas nécessairement antisocial. “

Les nouvelles listes de lecture organisées «Come Together» sont disponibles aux États-Unis aujourd’hui et seront déployées dans d’autres pays tout au long de la semaine.

La première d’aujourd’hui fait suite aux débuts de la semaine dernière du “Get Up! Mix” d’Apple Music, un échantillonnage optimiste de morceaux triés sur le volet pour garder les auditeurs positifs pendant la pandémie de COVID-19 en cours.

En plus des nouvelles listes de lecture et collections de listes de lecture, les hôtes de Beats 1 vont de l’avant pendant la crise et utilisent leurs iPhones pour mener des entretiens avec des artistes comme Elton John et Hayley Williams.