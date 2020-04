Apple Music mettra un fonds de 50 millions de dollars à la disposition des labels indépendants et des distributeurs

Apple Music aurait mis à disposition un fonds d’avance de 50 millions de dollars pour soutenir les labels et artistes de musique indépendants pendant la pandémie COVID-19.

Apple soutiendra les artistes indépendants avec un fonds d’avance Apple Music à huit chiffres, selon un rapport.

Dans le but de compenser l’impact négatif attendu de COVID-19, Apple lance tranquillement un fonds d’avance de 50 millions de dollars pour servir des labels et des distributeurs indépendants avec du contenu sur Apple Music, ont déclaré des sources à Music Business Worldwide.

Il semble que le fonds servira à des paiements anticipés uniques tirés des futures redevances Apple Music. Seuls les labels et les distributeurs ayant un accord de distribution directe en place avec Apple Music sont éligibles, et ceux qui le font doivent également toucher au moins 10 000 $ de revenus trimestriels Apple Music. La limitation exclut les étiquettes indépendantes distribuées sur des étiquettes plus grandes.

La société dit aux labels et aux distributeurs qu’elle espère que l’argent sera utilisé “pour les aider à payer les artistes et à maintenir leurs opérations” face aux blocages mondiaux, selon le rapport.

COVID-19 a particulièrement touché l’industrie de la musique, car les spectacles et concerts en personne ont été annulés dans le monde entier. L’arrêt de la production de films et d’émissions de télévision, ainsi que la baisse des ventes physiques en raison des magasins fermés, ont également entraîné un tarissement des revenus.

De plus, de nombreux labels réfléchissent aux reports des albums à venir pour éviter une baisse de la demande – faisant écho à des rumeurs similaires concernant la gestion par Apple du lancement d’un “iPhone 12” cet automne.

La base d’abonnés d’Apple Music semble également avoir augmenté d’un mois sur l’autre en mars, a rapporté Music Business Worldwide. Et ce malgré une baisse de la demande de services de streaming audio en raison des commandes gouvernementales de maintien à domicile.

Le géant de la technologie de Cupertino a fait un certain nombre de contributions caritatives à des organisations offrant des secours contre les coronavirus, notamment un don de 10 millions de dollars à la collecte de fonds “One World: Together at Home” et une partie d’un don de 12 millions de dollars au America’s Food Fund.

Parallèlement aux dons aux organisations humanitaires COVID-19, Apple a également annoncé cette semaine qu’il concevait, produisait et distribuait des écrans faciaux aux professionnels de la santé aux États-Unis et dans le monde entier.