Apple Music Replay a été mis à jour pour créer une liste de lecture Replay 2020

Le service Replay d’Apple Music génère une liste de lecture organisée en fonction de votre année d’écoute jusqu’à présent, et vient d’être mis à jour pour prendre en charge 2020.

Le site Web présente toujours la liste de lecture 2019, mais la liste de lecture 2020 se trouve au bas de la page

Après avoir raté le mois de janvier, Apple Music semble être prêt pour la relecture de 2020. Utilisé pour générer une liste de lecture du top 100, le service utilise votre historique d’écoute pour mettre à jour la liste de lecture tous les dimanches de l’année. Il s’agit d’une fonctionnalité unique par rapport au service “Wrapped” de Spotify, qui ne fournit la liste de lecture et d’autres données qu’à la fin de l’année.

Apple a publié Replay pour la première fois en novembre 2019. Le service utilise le site Web Apple Music d’Apple pour générer la liste de lecture pour la première fois. À partir de là, les utilisateurs peuvent ajouter toutes les listes de lecture disponibles au lancement d’Apple Music en 2015. Les listes de lecture plus anciennes sont intéressantes car elles ne sont plus mises à jour après la fin de l’année et offrent un aperçu unique de vos goûts musicaux pour une année donnée.

Comme c’est si tôt dans l’année, certains utilisateurs peuvent ne pas avoir assez d’historique pour remplir une liste de lecture complète. Mon propre Replay 2020 n’a que 68 chansons.

Apple Music est l’un des services d’abonnement d’Apple et est devenu une source de revenus très importante pour l’entreprise. Attendez-vous à plus de mises à jour à venir alors qu’elles continuent de rivaliser avec Spotify.