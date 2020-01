Apple n’a pas encore abandonné Touch ID sur les iPhones phares

Apple recherche une version de Touch ID qui utiliserait des capteurs derrière un écran OLED plutôt que via un bouton spécifique – et Apple inclut un ordinateur portable dans ses exemples d’appareils à écran tactile.

À gauche: l’ID tactile d’origine. Droite: identification du visage. Centre: maquette de Touch ID tout affichage

Un nouveau brevet d’Apple détaille comment les appareils dotés d’un écran OLED peuvent fournir une fonctionnalité de type Touch ID à n’importe quel point de la «zone active» de l’écran. Parmi les exemples d’application de la méthode, Apple décrit un ordinateur portable – et cela suit le récent indice d’un MacBook Pro à écran tactile dans un autre brevet récent.

«Cela concerne un écran tactile et, plus particulièrement, un écran tactile configuré pour la détection tactile optique et l’identification de l’utilisateur à l’aide de diodes électroluminescentes organiques (OLED)», explique Apple dans le brevet américain n ° 10 541 280, «Détection tactile basée sur OLED et identification de l’utilisateur . “

“Les écrans tactiles, en particulier, deviennent de plus en plus populaires en raison de leur facilité et de leur polyvalence de fonctionnement ainsi que de leur prix en baisse”, poursuit-il. “Les écrans tactiles peuvent comprendre un capteur tactile et un dispositif d’affichage positionnés partiellement ou complètement derrière le capteur tactile de sorte que la surface tactile puisse couvrir au moins une partie de la zone active du dispositif d’affichage.”

Tout en énumérant d’autres technologies pouvant être utilisées pour les écrans tactiles, tels que les écrans LCD, le brevet indique que l’OLED présente des avantages évidents.

“Les OLED, par exemple, peuvent fournir un écran plat ou flexible dans un boîtier relativement mince qui peut être utilisé dans une variété de dispositifs électroniques portables”, dit-il. “En outre, les écrans OLED peuvent afficher des images plus lumineuses et plus vibrantes dans un boîtier plus fin et plus léger que les écrans LCD, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans des appareils électroniques portables compacts.”

Les dessins accompagnant le brevet incluent celui montrant un ordinateur portable avec un écran tactile, bien que le texte d’accompagnement décrive plutôt un “ordinateur personnel … (par exemple, une tablette ou un ordinateur de bureau)”.

Détail du brevet montrant un ordinateur portable avec un écran tactile

Avec tout type d’appareil, le brevet décrit comment l’utilisateur ou d’autres objets peuvent être identifiés “en fonction de ses propriétés optiques”.

“Par exemple, l’eau peut avoir une bande d’absorption autour de 1700 nm, alors qu’un objet doigt peut avoir une bande d’absorption autour de 1000-1500 nm”, dit-il. “Dans certains exemples, l’eau … et l’objet … peuvent avoir des” empreintes digitales “spectrales différentes. Une empreinte spectrale peut inclure les valeurs d’absorbance (ou de réflectance) sur un spectre de longueur d’onde (par exemple, la plage visible). “

“Sur la base de la fréquence de la lumière réfléchie ou de” l’empreinte digitale “spectrale détectée par la pluralité d’OLED, un processeur ou un contrôleur peut déterminer le type d’objet”, poursuit-il.

La “pluralité” d’OLED est liée à la façon dont un ou plusieurs affichent une image, émettent de la lumière pour cette détection tactile optique, et même détectent les reflets de cette lumière émise.

“[An] l’emplacement tactile approximatif peut être déterminé par des capteurs tactiles capacitifs, et un ou plusieurs détails plus fins peuvent être résolus par des capteurs tactiles optiques. L’écran tactile peut comprendre un filtre spatial configuré pour focaliser la lumière émise par les OLED et / ou la lumière réfléchie détectée par les OLED pour une détection tactile optique améliorée. La lumière émise peut se refléter sur un objet (par exemple, un doigt) touchant ou planant à proximité de l’écran tactile, par exemple. “

Ainsi, en plus d’identifier l’utilisateur, un tel système pourrait également interpréter une action de vol stationnaire.

Les deux inventeurs crédités, Christoph H. Krah et Kingsuk Brahma, ont entre eux environ 80 brevets. Un très grand nombre d’entre eux s’intéressent aux écrans tactiles, y compris les systèmes de détection de proximité et de capteurs multi-touch, ainsi que la gestion de l’alimentation des contrôleurs tactiles.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple dépose un brevet concernant un Touch ID à affichage complet. Une application antérieure comprenait l’utilisation de l’imagerie acoustique pour réaliser l’identification.

L’analyste Ming-Chi Kuo a également annoncé que Apple réinstaurerait l’identifiant tactile “d’empreinte digitale sur l’écran” pour les iPhones en 2021.