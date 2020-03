Apple ne prévoit pas de limiter CarPlay uniquement à l’unité principale d’une voiture

Au lieu de CarPlay coincé sur un écran séparé sur l’unité principale d’un véhicule, Apple travaille sur l’intégration de CarPlay dans le tableau de bord normal d’une voiture – et cela peut être un indice sur la façon dont Apple peut l’implémenter dans la voiture Apple.

Les futures versions de CarPlay reprendront les propres écrans du tableau de bord d’une voiture et y adapteront les instructions de navigation.

Alors que CarPlay a vu sa première refonte majeure avec iOS 13 en 2019, les futures versions pourraient être radicalement différentes. Une nouvelle demande de brevet montre qu’Apple cherche à intégrer CarPlay beaucoup plus profondément dans les voitures. Pour présenter ses informations de navigation, en particulier, aux conducteurs de la manière la plus utile et la moins distrayante, le futur CarPlay peut afficher ses informations dans les commandes régulières du tableau de bord de la voiture.

«Les métadonnées du groupe d’instruments pour prendre en charge le deuxième écran», le brevet américain n ° 10 594 850, décrit à la fois l’intention de maintenir l’attention du conducteur mieux concentrée et aussi ce que CarPlay devra faire pour y parvenir.

“Au cours de la dernière décennie, le déploiement d’appareils portables pour les utilisateurs tels que l’iPhone … a connu une croissance rapide”, explique le brevet, “La précision, la fonctionnalité et la convivialité des applications de navigation en ont fait des applications les plus utilisées sur les plates-formes d’appareils portables . “

“Cependant, les barrières et les limites d’un cas d’utilisation très souhaité, la navigation automobile, persistent”, poursuit-il. Il décrit comment, même s’il est légal de tenir un iPhone en conduisant, il est dangereux et encombrant. “Les tentatives passées pour résoudre ces problèmes ont impliqué des interfaces pour se connecter aux unités de tête dans les automobiles. Cependant, cette approche peut toujours conduire le conducteur à retirer son [or her] concentration visuelle de ce qui se passe devant la voiture et placement sur l’unité principale. “

Dans le cadre de la nouvelle proposition, CarPlay va tout d’abord soit interroger les systèmes de la voiture pour plus de détails, soit travailler plus probablement à partir d’informations fournies par le constructeur. Dans les deux cas, il recherchera ce qui affiche déjà le tableau de bord de la voiture, puis des détails spécifiques sur chacun.

Le CarPlay actuel utilisant iOS 13. Il n’y a rien de mal à cela, mais cet affichage est à droite du volant, et détourne ainsi l’attention du conducteur de la route.

CarPlay recherchera les polices utilisées par la voiture, la taille des caractères et les limites de largeur, ainsi que les capacités graphiques dont elles disposent.

“Basé sur les capacités d’affichage du combiné d’instruments, le téléphone intelligent regroupe les métadonnées, y compris les informations de formatage spécifiques à l’affichage du combiné d’instruments, afin d’indiquer au conducteur un changement de navigation à venir”, poursuit le brevet.

“Cela inclut le formatage des navigations tour par tour, la distance jusqu’au prochain tour, le temps estimé jusqu’au prochain tour, et les instructions de charger un graphique approprié”, dit-il.

Cela nécessite toujours que le conducteur regarde le tableau de bord, donc ce n’est pas aussi propice à garder les yeux sur la route qu’un affichage tête haute projeté par le pare-brise. Cependant, c’est beaucoup mieux que d’avoir à regarder d’un côté pour un écran séparé. Non seulement cela nécessite moins de mouvements de la tête et des yeux, mais le conducteur est déjà habitué à enregistrer des informations sur le tableau de bord pendant qu’il conduit.

“Le combiné d’instruments peut être situé juste sous la mise au point du conducteur pendant le fonctionnement de sorte que lorsque le conducteur a besoin de la rétroaction du véhicule, le combiné d’instruments est à l’endroit optimal pour la visualisation sans nécessiter de perdre le focus sur la route devant le véhicule”, conclut le brevet.

La majorité de la description du brevet détaille comment la navigation la plus élémentaire pourrait fonctionner et comment elle doit présenter relativement peu d’informations au conducteur à un moment donné. Les détails tour par tour peuvent être décrits en quelques caractères de texte, par exemple, ou peut-être avec juste une flèche.

Détail du brevet montrant que les détails de navigation d’un iPhone peuvent être acheminés vers un écran affichant uniquement des icônes (en haut à gauche) ou des graphiques complets (en haut au milieu)

Le contrôle des voies a besoin de plus, tout comme les options comme le réacheminement du trafic et les ajouts récents tels que le partage de l’ETA. Selon la voiture et ses écrans de tableau de bord, CarPlay peut être en mesure d’utiliser n’importe quelle partie de celle-ci pour afficher des informations supplémentaires. Il est plus probable, cependant, qu’une sorte de deuxième affichage sera nécessaire.

Il peut s’agir du même type d’écran de contrôle de navigation ou de divertissement que nous voyons couramment aujourd’hui, mais CarPlay peut acheminer des informations spécifiques vers différents types d’affichage en même temps. Cela peut inclure ces écrans séparés, ceux du tableau de bord de la voiture ou un affichage tête haute.

“[The] le combiné d’instruments peut contenir un affichage secondaire … [which] peut être intégré au centre du combiné d’instruments “, explique le brevet.” Alternativement, l’affichage secondaire peut être situé à l’extérieur du combiné d’instruments. L’affichage secondaire peut avoir différentes capacités. [It] peut être uniquement capable d’afficher du texte [or] afficher des graphiques en plus du texte. Un exemple d’affichage secondaire en dehors du combiné d’instruments comprend les affichages tête haute (HUD). “

La réalisation de tout cela nécessite la coopération des constructeurs automobiles, et Apple est susceptible de l’obtenir simplement en raison du nombre de ceux qui prennent déjà en charge la version actuelle de CarPlay. Le seul fabricant qu’il est certain de faire cela, cependant, est Apple lui-même.

En plus d’un ajout utile pour les futures versions de CarPlay dans n’importe quelle voiture, ce brevet est un aperçu intéressant de la façon dont Apple envisage de l’utiliser dans la prochaine voiture Apple. Des brevets antérieurs ont suggéré que la voiture Apple pourrait même contrôler CarPlay via une ceinture de sécurité intelligente.

Le brevet est attribué à trois inventeurs: Josua C. Weinberg, Thomas R. Powell et David Rix Nelson. Weinberg a des brevets antérieurs liés tels que ceux sur «l’application de la carte avec des outils de navigation améliorés» et «la hiérarchie des outils de navigation».