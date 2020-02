Apple News accepte des questions pour le débat démocratique du New Hampshire

Visiter le centre électoral d’Apple 2020 vous permettra désormais de poser une question aux prochains débats démocratiques du New Hampshire.

Si vous avez hâte de poser une question aux candidats démocrates mais que vous ne pouvez pas vous rendre à un débat, Apple News est là pour vous. La visite du centre électoral d’Apple 2020 permet désormais aux lecteurs de soumettre des questions aux modérateurs d’ABC pour examen.

“Vous avez une question que vous souhaitez poser aux candidats au débat démocrate dans le New Hampshire vendredi? Soumettez-la aux modérateurs d’ABC News ici.” l’en-tête lit.

Cliquez sur le lien dans l’en-tête pour ouvrir votre client de messagerie et vous permettre d’envoyer un e-mail à ABC News Political Unit.

Apple News co-organisera le 8ème débat démocrate avec l’affilié local ABC du New Hampshire WMUR-TV. Le débat aura lieu le 7 février au St. Anslem College de Manchester, New Hampshire. Apple diffusera en direct le débat dans l’application News et sur Apple TV.

Les candidats qui se sont qualifiés pour le débat sont l’ancien vice-président Joe Biden, le sénateur Bernie Sanders du Vermont, l’ancien maire de South Bend Pete Buttigieg, le sénateur Elizabeth Warren du Massachusetts, le sénateur Amy Klobuchar du Minnesota, Andrew Yang et Tom Steyer.

Apple avait récemment annoncé des mises à jour de sa couverture de l’élection présidentielle américaine de 2020 aux côtés d’un guide pour aider les lecteurs à se prémunir contre la désinformation et à rechercher des informations fiables.