Apple News ajoute à sa couverture des élections de 2020 avec un guide d’alphabétisation

Apple a annoncé des mises à jour sur la façon dont sa couverture de l’élection présidentielle américaine de 2020 comportera un guide pour aider les lecteurs à se prémunir contre la désinformation et à rechercher des informations fiables.

Apple a annoncé que la couverture spéciale de son application Apple News sur l’élection présidentielle américaine de 2020 ajouterait désormais un guide de maîtrise des actualités. Il s’agit d’une tentative de compléter la couverture d’Apple News, réalisée en partenariat avec ABC News, avec des détails sur la façon dont les lecteurs peuvent être sûrs de la véracité des informations qu’ils lisent à partir de n’importe quelle source.

“[It is a] un guide de maîtrise de l’actualité pour aider les lecteurs à identifier les informations erronées en ligne “, explique Apple dans un communiqué,” et propose des conseils simples pour rechercher des informations précises et fiables, en partenariat avec le News Literacy Project. “

Le News Literacy Project est un organisme éducatif national à but non lucratif qui vise à enseigner aux étudiants comment évaluer les nouvelles auxquelles ils sont exposés en ligne.

L’application d’Apple dans Apple News se concentre sur «Cinq étapes pour éviter la désinformation électorale», une nouvelle section de l’application rédigée par le News Literacy Project.

“Une démocratie prospère lorsque ses citoyens sont informés et peuvent se flétrir lorsqu’ils sont induits en erreur et trompés”, dit-elle, “en particulier au cours d’une année électorale, lorsque les messages politiques apparaissent sans arrêt dans nos flux de médias sociaux et que des agents étrangers intensifient leurs campagnes pour diviser et polarisez-nous. “

Les cinq étapes comprennent des conseils pour ne pas partager ou aimer des articles sans les lire. “Oui, nous l’avons tous fait, mais ce n’est pas une bonne idée de partager un lien si vous n’avez lu que le titre.”

Le nouveau guide d’alphabétisation tel qu’il apparaît dans Apple News sur Mac

Apple affirme que sa couverture est “la ressource la plus complète disponible” et qu’elle est compilée avec des rapports provenant de sources allant des informations diffusées sur le réseau aux principaux journaux et magazines, le tout construit autour d’informations de fond détaillées.

«La couverture électorale d’Apple News 2020 comprend une série de guides, de fonctionnalités et de ressources spécifiques», explique Apple. “Les lecteurs de tous les points de vue politiques ont un endroit pratique pour accéder à des informations électorales fiables tout au long de l’année, rester informés sur les questions et suivre les principaux moments des élections – y compris les débats, le Super Mardi, les conventions démocratiques et républicaines, la nuit des élections et l’inauguration présidentielle de 2021 – en temps réel.”

La couverture par Apple News des élections de 2020 se trouve dans l’onglet Aujourd’hui de l’application, pour les utilisateurs aux États-Unis qui utilisent également iOS 13.3, iPadOS 13.3 ou macOS 10.15.2.