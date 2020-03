Apple News dispose désormais d’une section de couverture spéciale sur les coronavirus

Apple aide ses clients à suivre les derniers événements de l’épidémie de coronavirus, en ajoutant une section à l’application Apple News fournissant une couverture spéciale de l’urgence médicale mondiale.

De manière similaire à la façon dont il offre une couverture de l’élection présidentielle américaine de 2020 aux utilisateurs, l’ajout d’une couverture spéciale sur les coronavirus à Apple News vise à informer les utilisateurs des événements majeurs qui se sont produits dans le monde concernant le virus.

La nouvelle section dédiée au virus présente des mises à jour de ses principaux partenaires de presse, dont CNN et le Wall Street Journal, entre autres, détaillant sa propagation continue et ses effets internationaux. La couverture est renforcée par un assortiment d’images détaillant comment le virus s’est propagé et combien de personnes il a eu un impact.

En plus des histoires principales, la section offre également des conseils sur la réduction du virus et la prévention des infections, y compris des conseils sur la façon de se laver les mains. Des ressources d’autorités telles que le CDC sont également disponibles pour lecture.

Au moment de la publication du rapport, le personnel d’AppleInsider aux États-Unis est en mesure de lire la section, mais les écrivains basés au Royaume-Uni sont actuellement exclus de la couverture spéciale ajoutée. Il est probable qu’Apple proposera des versions spécifiques à la région de la section couverture au fur et à mesure que la crise se poursuit.

La couverture spéciale Apple News Spotlight pour le coronavirus est disponible gratuitement dans l’application Apple News.