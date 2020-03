Apple n’invalide pas le brevet de Caltech lié à un procès de 1,1 milliard de dollars

La tentative d’Apple d’invalider un brevet du California Institute of Technology, qui se trouve au cœur d’un verdict de contrefaçon de brevet de 1,1 milliard de dollars, a été annulée jeudi, laissant le géant de la technologie à la merci de 838 millions de dollars.

Carte logique du premier iPad d’Apple, sortie en 2010. | Source: iFixit

La Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral a confirmé une décision de 2018 du Patent Trial and Appeal Board qui a confirmé la validité du brevet américain n ° 7,116,710, accordé à Caltech en 2006, rapporte Bloomberg Law. Dans un dépôt parallèle, Apple a contesté le brevet de la technologie sans fil couvrant les systèmes de codage des données au motif que l’invention est évidente et donc non éligible à la protection en vertu du droit des brevets.

Le brevet ‘710 était l’une des quatre propriétés Caltech exploitées dans un procès en 2016 qui affirmait qu’Apple et Broadcom avaient enfreint la précieuse technologie de codage et de décodage IRA / LDPC. En ce qui concerne les appareils Apple, les puces de couverture des brevets en charge prennent en charge les technologies sans fil 802.11n et 802.11ac.

En janvier, un jury fédéral s’est rangé du côté de Caltech et, dans un verdict, a accordé à l’université 1,1 milliard de dollars en dommages-intérêts et en redevances potentielles.

Au cours du procès, les avocats de Caltech ont fait valoir un accord de licence hypothétique en 2010 pour les puces utilisées sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et d’autres produits auraient rapporté 1,40 $ par appareil d’Apple et 26 cents chacun de Broadcom. Ce calcul a été adopté par le jury pour fixer une amende de 838 millions de dollars pour Apple et une amende de 270 millions de dollars pour Broadcom.

Apple a tenté de contrer ces affirmations en disant qu’il utilisait des puces Wi-Fi communes fournies par Broadcom, suggérant qu’il n’était pas responsable du développement de solutions de codage et de décodage qui pourraient porter atteinte à l’IP de Caltech.

Les deux sociétés prévoient de faire appel de la décision.