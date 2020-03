Apple Nixes prévoit de présenter le contenu Apple TV + au SXSW 2020

Apple ne participera pas au festival SXSW 2020 en mars en raison des préoccupations persistantes concernant la propagation de COVID-19, laissant trois originaux Apple TV + sans lieu de première officielle.

Apple devait initialement lancer Apple TV + productions originales “Beastie Boys Story”, “Central Park” et “Home” au SXSW 2020 Film Festival, mais la société ne participe plus à l’événement annuel, rapporte Variety.

Une discussion a également été annulée avec les créateurs de “Little America” ​​Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon.

Malgré un certain nombre de retraits très médiatisés, notamment Amazon Studios, Facebook, Intel, TikTok et Twitter, les organisateurs prévoient toujours de tenir l’événement du 13 au 22 mars.

“Pour l’instant, rien ne prouve que la fermeture de South by Southwest ou d’autres activités rendra cette communauté plus sûre”, a déclaré Mark CNN, le directeur médical par intérim et autorité sanitaire d’Austin Public Health, lors d’une conférence de presse. “Nous surveillons constamment cette situation.”

La “Beastie Boys Story” dirigée par Spike Jonze a été annoncée en janvier et raconte l’histoire du groupe lauréat d’un Grammy Award à travers l’objectif des membres du groupe Mike Diamond et Adam Horovitz.

“Central Park” est une série animée sur une famille de gardiens qui vivent et travaillent dans Central Park à New York. Créé par l’animatrice lauréate d’un Emmy Award Loren Bouchard (“Bob’s Burgers”), le spectacle est produit par Nora Smith (“Bob’s Burgers”) et met en vedette Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn Hahn.

Le troisième spectacle initialement prévu pour la première à SXSW, “Home”, est un docuseries qui jette un regard “jamais vu auparavant” à l’intérieur des maisons les plus innovantes du monde et “dévoile l’imagination repoussant les limites des visionnaires qui ont osé rêver et les construire. ”

Ce que Apple a en réserve pour les trois originaux n’est pas clair. Chacun devait frapper Apple TV + dans les jours ou les semaines suivant leur première au SXSW 2020.