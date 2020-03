Apple officialise l’interdiction des applications non officielles de coronavirus dans l’App Store

Les directives de l’App Store d’Apple pour les développeurs ont été mises à jour pour indiquer explicitement que seules les applications des comptes officiels des organisations de santé peuvent développer des ressources de coronavirus pour la distribution.

L’App Store possède de nombreuses applications sur la santé publique, et Apple ne veut que des sources officielles

Après que plusieurs développeurs se soient plaints du rejet de leurs applications pour cause de coronavirus, Apple a publié une mise à jour concernant l’interdiction. La mise à jour publiée par Apple samedi après-midi indique clairement ce qu’elle permettra de distribuer.

L’App Store doit toujours être un endroit sûr et fiable pour que les utilisateurs puissent télécharger des applications. Plus que jamais, cet engagement revêt une importance particulière alors que le monde combat la pandémie de COVID-19. Les communautés du monde entier dépendent des applications pour être des sources d’information crédibles – aidant les utilisateurs à comprendre les dernières innovations en matière de santé, à savoir où ils peuvent obtenir de l’aide si nécessaire ou fournir une assistance à leurs voisins.

Pour aider à répondre à ces attentes, nous évaluons les applications de manière critique pour nous assurer que les sources de données sont fiables et que les développeurs présentant ces applications proviennent d’entités reconnues telles que des organisations gouvernementales, des ONG axées sur la santé, des entreprises profondément accréditées en matière de santé et des établissements médicaux ou éducatifs. . Seuls les développeurs de l’une de ces entités reconnues doivent soumettre une application liée à COVID-19.

Apple a également souligné à nouveau le fait que les organisations à but non lucratif peuvent obtenir la suppression de leurs frais de développement annuels. Si l’organisation est à but non lucratif et prévoit une application gratuite, Apple annulera les frais si elle se trouve dans un pays éligible.

On note également la possibilité pour ces développeurs spécifiques de marquer leur application comme un “événement sensible au temps” pour accélérer l’examen de leur application. Cela se fait en cas d’urgence comme celle-ci, où la distribution en temps opportun d’informations précises est essentielle pour les personnes concernées.

La nouvelle directive interdit toute utilisation de “COVID-19” ou “coronavirus” dans les titres des applications de divertissement. Seules les applications publiées par une entité officielle dans la catégorie Santé et information peuvent publier du contenu lié au coronavirus sur l’App Store.

Apple a adopté une position publique forte avec l’aide et les informations concernant le coronavirus ces dernières semaines, d’une section dédiée à la couverture spéciale d’Apple News aux dons du public. AppleInsider a une couverture continue de l’épidémie de coronavirus au fur et à mesure de son développement et se mettra à jour au fur et à mesure qu’Apple continuera à y faire face.