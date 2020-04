Apple offre des subventions pour l’enlèvement par un fournisseur de services agréé et les réparations de retour

Apple prévoit de subventionner les réparations effectuées par les fournisseurs de services agréés Apple (AASP), pour autant qu’ils respectent les mesures de distanciation sociale aux États-Unis et au Canada.

Les fournisseurs de services agréés Apple comblent les lacunes causées par les magasins Apple fermés en raison de COVID-19.

Tous les Apple Stores – et Genius Bars – en dehors de la Grande Chine restent fermés en raison de la pandémie de COVID-19. Pour cette raison, de nombreux consommateurs se sont tournés vers des magasins tiers, y compris les AASP, pour garder leurs appareils Apple opérationnels pendant les verrous.

Maintenant, dans un effort pour encourager les mesures de distanciation sociale, Apple a déclaré aux fournisseurs de son réseau AASP qu’il commencerait à offrir des subventions pour les réparations effectuées sur une base de ramassage et de restitution aux États-Unis et au Canada.

La société a fait l’annonce aux fournisseurs de services dans une note de service interne obtenue par MacRumors. Selon l’avis, Apple fournit 20 $ chacun pour la réparation iPhone, iPad, Apple Watch et Beats et 25 $ pour les réparations Mac.

Apple a ajouté qu’il “encourageait” les réparations de ramassage et de restitution dans la mesure du possible, et offrirait les subventions indéfiniment à partir de mercredi.

De nombreux ateliers de réparation tiers à travers le pays gardent leurs portes ouvertes pendant le verrouillage du COVID-19. Certains d’entre eux prétendent être des services essentiels, car ils soutiennent les communications et les technologies de l’information, selon Motherboard.

La décision d’Apple semble être un effort pour combler les lacunes, car ses propres magasins restent fermés. Mais alors que les clients ne pourront pas réparer leurs appareils dans les magasins Apple dans un avenir prévisible, Apple a également encouragé les vendeurs à devenir des employés distants du support technique AppleCare, a rapporté Bloomberg.

Les clients peuvent trouver des AASP locaux ou lancer une réparation sur le site Web d’assistance d’Apple.

Deirdre O’Brien, chef de la vente au détail et des employés d’Apple, a déclaré aux employés en mars que la société commencerait à rouvrir certains Apple Stores au cas par cas, selon l’emplacement, à partir d’avril.