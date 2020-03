Apple offre un bonus de 10% lorsque vous ajoutez des fonds aux identifiants Apple

Apple offre aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad, de manière isolée, un moyen d’économiser de l’argent sur l’App Store et d’autres achats de l’écosystème Apple, en offrant un bonus de 10% lorsque les clients ajoutent des fonds à leur identifiant Apple.

La pandémie de coronavirus en cours a contraint les entreprises à envoyer des employés de leurs bureaux et à travailler à domicile, tandis que les écoles du monde entier prennent des mesures similaires avec les enfants. Les conseils du gouvernement de rester à la maison et de ne pas se réunir avec d’autres personnes ont conduit plus de personnes à utiliser leurs iPhones et iPads pour le travail, l’éducation et le divertissement.

Une promotion occasionnelle a été relancée par Apple, offrant à ceux qui ont ajouté du crédit à leur identifiant Apple un bonus supplémentaire. Les achats ajouteront un supplément de 10% de crédit en plus pour un ajout de fonds, d’une valeur allant jusqu’à 200 $ aux États-Unis, 200 GBP au Royaume-Uni et jusqu’à 300 euros dans certains territoires européens, avec des offres similaires fournies dans un certain nombre de d’autres marchés.

Le bonus ne sera appliqué qu’à un seul achat, selon les termes de l’offre, ce qui signifie qu’il ne s’appliquera qu’au premier rechargement acheté depuis l’introduction de l’offre. L’offre est valable jusqu’au 3 avril 2020, l’éligibilité des utilisateurs variant en fonction des informations de leur compte et de leur historique d’achat.

Pour recharger un compte, ouvrez l’App Store sur un appareil iOS, appuyez sur l’icône utilisateur dans le coin supérieur droit, puis Ajoutez des fonds à l’identifiant Apple. Les détails de la promotion sont ensuite affichés, avec des montants de bonus affichés à côté d’exemples de montants de rechargement, bien qu’une dernière option pour “Autre” offre la possibilité de sélectionner un montant personnalisé au choix de l’utilisateur.