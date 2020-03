Apple parle à la Maison Blanche mercredi du coronavirus

Apple assistera à une conférence de la Maison Blanche aux côtés d’autres géants de l’industrie technologique pour coordonner les réponses à l’épidémie de COVID-19.

Des représentants de grandes entreprises technologiques envisagent d’assister à une réunion à la Maison Blanche organisée par le chef de la technologie américain Michael Kratsios. La conférence espère examiner comment le gouvernement fédéral et l’industrie technologique peuvent travailler ensemble face à l’épidémie de coronavirus.

Apple, Google, Amazon, Microsoft et Twitter seront probablement tous présents, en personne ou par téléconférence, selon un porte-parole du Bureau de la politique scientifique et technologique, a déclaré Politico.

COVID-19 continue de se propager aux États-Unis, avec près de 1000 cas mardi soir. Apple a déjà pris des mesures pour empêcher la propagation du COVID-19, à la fois sur les campus Apple et dans les magasins Apple.

Apple offre aux travailleurs horaires et aux employés de détail des congés de maladie illimités s’ils présentent des symptômes du virus, ce qui pourrait contribuer à empêcher la propagation aux clients.

Apple a également imposé des restrictions sur les déplacements des employés en Italie et en Corée du Sud après que des cas de COVID-19 ont explosé dans ces pays. Tous les déplacements non essentiels vers les points d’accès COVID-19 ont été limités et un vice-président de la société doit approuver les déplacements critiques.

Il est également de plus en plus probable que la WWDC sera annulée. Un nouvel ordre a été émis par le département de la santé publique du comté de Santa Clara, interdisant explicitement les rassemblements de masse pendant au moins trois semaines, car le comté recueille plus d’informations sur COVID-19. Bien que techniquement pas encore interdit, un retard de trois semaines n’est pas un signe prometteur pour que l’événement en direct se déroule dans les délais.