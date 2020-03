Apple partage la bande-annonce de ‘Beastie Boys Story’ de Spike Jonze

“Beastie Boys Story” raconte l’histoire de trois amis qui se sont inspirés et ont créé l’un des groupes de hip hop les plus emblématiques de tous les temps.

La bande-annonce a été partagée sur YouTube mercredi, donnant aux fans un avant-goût du sujet du documentaire. Il présente certaines des musiques les plus emblématiques des Beauty Boys, y compris leur succès de 1994, “Sabotage”.

“Beastie Boys Story” est l’adaptation cinématographique du best-seller “Beastie Boys Book” des membres de Beastie Boys, Mike Diamond et Adam Horovitz. Il est décrit comme un “documentaire en direct” et mettra en vedette Diamond et Horovitz donnant une conférence de style conférence sur le groupe et leurs quatre décennies d’amitié.

Apple avait acquis les droits du film et le fera ses débuts sur leur service de streaming après sa sortie limitée en salle le 3 avril. Le film fera ses débuts sur Apple TV + le 24 avril.

Le film est réalisé par Spike Jonze, qui était responsable de nombreux clips musicaux populaires des années 90, y compris des vidéos d’artistes comme Sonic Youth, Fatboy Slim, Daft Punk, Arcade Fire et le hit “Sabotage” de Beastie Boys.

Le synopsis du film d’Apple TV + se lit comme suit: “Mike Diamond et Adam Horovitz vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct dirigée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien moniteur de salle, cinéaste Spike Jonze. “

Le film est produit pour Apple par Fresh Bread et Pulse Films, en association avec Polygram Entertainment. Les producteurs exécutifs sont Mike Diamond, Adam Horovitz, Dechen Wangdu-Yauch, John Silva, John Cutcliffe, Peter Smith, Thomas Benski, Dan Bowen, Sam Bridger, Michele Anthony, David Blackman et Ashley Newton.

Apple devait initialement lancer Apple TV + productions originales “Beastie Boys Story”, “Central Park” et “Home” au SXSW 2020 Film Festival, mais la société ne participe plus à l’événement annuel. Apple s’était retiré du festival en raison de préoccupations persistantes concernant la propagation de COVID-19.