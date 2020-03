Apple partage la première bande-annonce de la série animée «Central Park»

Apple a partagé mardi une bande-annonce de “Central Park”, une prochaine série animée qui devrait faire ses débuts sur Apple TV + le 29 mai.

Initialement prévu pour faire ses débuts à SXSW cette année, “Central Park” sera désormais présenté sur Apple TV + le 29 mai.

«Central Park», créé par la créatrice de Bob’s Burgers, Loren Bouchard, est décrit comme une comédie musicale qui suit les aventures d’une famille qui vit et travaille dans le parc urbain éponyme et qui finit par sauver le monde.

Le titan technologique de Cupertino a signé un accord avec Bouchard et 20th Century Fox Television pour l’émission en 2018. Apple a commandé 26 épisodes répartis en deux saisons.

Le casting de “Central Park” comprend Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn Hahn. En plus de Bouchard, Nora Smith de Bob’s Burgers partage également des crédits d’écriture et de production.

Apple rendra les trois premiers épisodes disponibles le 29 mai sur Apple TV +, avec un épisode en première par semaine par la suite.

À l’origine, Apple devait lancer “Central Park” au festival SXSW de cette année, mais la société s’est retirée en raison de préoccupations concernant le coronavirus. Depuis, SXSW a été entièrement annulé.