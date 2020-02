Apple partage un regard intérieur sur un épisode de «Little America»

Le dernier aperçu des coulisses de l’émission Apple TV + «Little America» vise à montrer comment un manque de dialogue peut mettre en évidence les liens personnels entre les personnages.

La nouvelle bande-annonce d’une minute et demie examine un épisode intitulé “Silence”, qui raconte l’histoire d’une femme étrangère qui voyage en Amérique pour une retraite silencieuse de deux ans.

Sian Heder, connue pour son écriture sur les trois premières saisons de “Orange is the New Black” discute des choix qui ont été faits lors de l’écriture de l’épisode. Elle discute de l’importance des indices visuels dans un épisode où il n’y a pas de dialogue entre les personnages.

“Cela a commencé à ressembler à une métaphore de toute l’expérience de venir en Amérique”, explique Heder. “L’étrangeté d’une retraite silencieuse – vous cherchez à comprendre les comportements humains.”

“Je pense que ce qui est cool avec cet épisode, c’est qu’il montre à quel point nous sommes tous plus semblables que nous sommes différents”, a déclaré Zachary Quinto, acteur de Star Trek, qui joue le rôle de l’instructeur de retraite.

“Little America” ​​d’Apple TV + est une série remplie d’histoires personnelles d’immigrants aux États-Unis basées sur des histoires vraies d’Epic Magazine. La série avait été renouvelée pour une deuxième saison avant même qu’elle ne fasse officiellement ses débuts en janvier.

AppleInsider avait revu l’épisode début janvier, notant que l’épisode avait une merveilleuse punchline qui relie le récit ensemble.

La série est dirigée par Lee Eisenberg, qui a écrit pour les écrivains “The Office” et “The Big Stick” Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon.

Alan Yang, connu pour son travail sur “Parks and Recreation”, est un producteur exécutif travaillant pour Universal Television. Les autres producteurs exécutifs incluent Joshua Bearman (“Argo”), Joshua Davis (“Spare Parts”) et Arthur Spector (“The Shack”).

Toute personne intéressée à regarder la série aura besoin d’un abonnement à Apple TV +. Les clients qui ont acheté un iPhone, iPad, Mac, Apple TV et iPod touch après le 10 septembre 2019 sont éligibles pour une durée limitée d’un an à Apple TV +.

Pour ceux qui ne sont pas éligibles, ils peuvent obtenir un essai gratuit de sept jours. Après la période d’essai, le service coûtera à l’utilisateur 4,99 $ par mois pour accéder au catalogue Apple TV +.