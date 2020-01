Apple participera à une réunion pour promouvoir un accès facile aux données de santé

Un représentant d’Apple devrait assister lundi à une réunion organisée par la Carin Alliance, un groupe non partisan qui préconise actuellement de faire adopter une politique gouvernementale qui permettrait un accès rapide et facile aux informations sur la santé des patients.

Ricky Bloomfield, responsable de l’informatique clinique et de la santé d’Apple, devrait se joindre à une réunion au cours de laquelle les participants discuteront des efforts visant à soutenir une initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux sur l’interopérabilité des données médicales, rapporte CNBC.

Proposée par le HHS en 2019, la proposition modifierait les règles régissant l’accès aux informations de santé, permettant aux patients d’obtenir et de partager plus facilement des données personnelles. Ces dispositions doivent d’abord passer par le Bureau de la gestion et du budget, où intervient l’Alliance Carin.

Selon un communiqué de presse (lien PDF), le groupe cherche à “faire progresser rapidement la capacité des consommateurs et de leurs soignants autorisés à obtenir, utiliser et partager facilement leurs informations de santé numériques quand, où et comment ils souhaitent atteindre leurs objectifs. ” Lors de la prochaine réunion, les défenseurs demanderont à la CAMO de publier les changements de règles proposés par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) et le Bureau du coordinateur national pour les technologies de la santé (ONC), ainsi que la loi sur les remèdes du 21e siècle: interopérabilité, Blocage des informations et programme de certification informatique de santé ONC. Le groupe cite le consensus atteint lors d’une période de commentaires publics.

Ceux qui sont en faveur des modifications de politique cherchent à moderniser le système américain de dossiers de santé. Les systèmes existants isolent les données et limitent les échanges coopératifs entre les prestataires de soins de santé. Actuellement, les patients qui souhaitent changer de médecin ou d’établissements ou partager des données avec d’autres sont généralement tenus de demander des copies papier des antécédents médicaux. Les données sont souvent stockées sur des supports physiques tels que des CD qui ne sont pas facilement transférables. D’autres se voient totalement refuser l’accès, note le rapport.

Les partisans des changements de règles font valoir que les obstacles qui entravent la libre circulation entre les médecins et les établissements de santé se révèlent préjudiciables à la santé publique. Des voix opposées, comme le géant des dossiers médicaux Epic, incitent activement les clients, comme les hôpitaux, à lutter contre les propositions par souci présumé de la vie privée des patients.

Avec Bloomfield d’Apple, plus de 40 représentants de grandes sociétés médicales et technologiques, dont Microsoft, participeront au rassemblement en personne ou par téléphone, selon une liste de participants publiée vendredi (lien PDF).

Bloomfield est un médecin ayant une formation en technologie mobile qui est actuellement hospitaliste en pédiatrie à Stanford Children’s Health et professeur adjoint de clinique adjoint à la Stanford University School of Medicine. Il travaille actuellement sur des technologies permettant aux utilisateurs de diffuser des informations sur la santé sur iPhone, selon le rapport.

Apple préconise depuis longtemps de rendre les données de santé portables et a lancé en 2018 la fonction Health Records sur iOS. Intégré à l’application Santé, Health Records permet aux utilisateurs d’iPhone de stocker et de partager en toute sécurité les données médicales des prestataires de soins de santé participants. L’effort a débuté avec le soutien de 39 groupes médicaux, puis s’est étendu à 75 contributeurs en moins de six mois. Plus récemment, les vétérans ont eu accès à cette fonctionnalité lorsque le département américain des Anciens Combattants a intégré le soutien aux dossiers de santé en novembre.