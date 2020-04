Apple Pay activé par le dernier gros holdout australien

Westpac, deuxième banque d’Australie et dernier des “quatre grands” du pays à adopter Apple Pay, a finalement activé lundi le service de paiement, remplissant ainsi sa promesse de décembre d’intégrer le produit à l’ensemble de son réseau.

L’adoption par Westpac d’Apple Pay arrive plus d’un mois avant la date prévue, la grande banque australienne devant déployer le support de la solution de paiement d’Apple en juin.

“Nous sommes heureux d’annoncer que les clients de Westpac peuvent désormais utiliser Apple Pay pour effectuer des paiements rapides et sécurisés. Cela arrive à un moment important pour nos clients, qui recherchent une alternative à l’argent liquide”, a déclaré David Lindberg, PDG du consommateur du groupe Westpac. , selon ZDNet.

Avec Apple Pay activé, les clients Westpac peuvent approvisionner leur carte de crédit ou de débit Mastercard, ou Eftpos Handycard, dans l’application iOS Wallet pour une utilisation sur les terminaux de point de vente compatibles et en ligne. L’aspect numérique d’Apple Pay a apparemment joué un rôle important en poussant la banque à passer à l’intégration.

“Nous avons constaté une augmentation significative du nombre de clients utilisant les services bancaires numériques au cours des dernières semaines, alors que davantage d’Australiens restent chez eux”, a déclaré Lindberg. “Avec l’introduction d’Apple Pay, il sera désormais encore plus facile pour les clients de payer des biens et services en magasin, via des applications ou en ligne sans avoir besoin d’une carte ou d’un portefeuille.”

Westpac a initialement déployé Apple Pay pour les marques auxiliaires St George, BankSA et Bank of Melbourne en décembre.

Le soutien de Westpac signifie la fin d’une longue et tumultueuse route pour Apple Pay en Australie.

En 2016, trois des “quatre grandes” banques du pays – la National Australia Bank (NAB), la Westpac et la Commonwealth Bank of Australia – ont uni leurs forces pour tenter de boycotter la technologie au profit de leurs propres solutions internes. Désireux de perdre le contrôle du marché des prêts, les banques ont cherché à accéder à la puce NFC de l’iPhone et souhaitaient installer des logiciels non Apple Pay sur les plates-formes matérielles populaires d’Apple.

L’effort a été annulé par l’Australian Competition and Consumer Commission, qui a rejeté la demande des banques dans un projet de décision en 2016 et une décision définitive en 2017.

Alors que le bloc combattait le déploiement d’Apple, ANZ a cassé le rang pour devenir la première grande banque australienne à soutenir Apple Pay en 2016. La Commonwealth Bank of Australia a activé le support en janvier 2019, tandis que la National Australia Bank a emboîté le pas quelques mois plus tard.