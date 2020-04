Apple Pay ajoute la prise en charge de la Volksbank Raiffeisenbank en Allemagne

Apple a élargi cette semaine la disponibilité d’Apple Pay pour inclure la Volksbank Raiffeisenbank, un collectif bancaire allemand qui relève de l’association nationale des banques coopératives allemandes (BVR).

À partir de mardi, les clients des institutions de la Volks- et de la Raffeisenbank peuvent approvisionner les cartes de crédit Visa et Mastercard émises par les banques avec Apple Pay, rapporte FinanzeSzene.de. Le BVR a annoncé la nouvelle capacité dans un tweet.

La coopérative bancaire, qui comprend DZ Bank, Fiducia & GAD, VR Payment et DG Verlag, devait initialement déployer son soutien en 2019. On ne sait pas pourquoi BVR a retardé le déploiement en 2020.

Avec la Volks- et la Raffeisenbank à bord, presque toutes les grandes banques allemandes sont dans le giron d’Apple Pay, bien que Postbank, Targobank et Santander restent des résistances notables.

Le service de paiement mobile d’Apple a fait ses débuts en Allemagne fin 2018 avec le soutien de Comdirect, Deutsche Bank, Fidor Bank, Hanseatic Bank, HypoVereinsbank et du service prépayé Edenred. Les services bancaires mobiles Boon, Bunq, N26, o2, Square et VIMpay ont également été ajoutés à cette époque, tandis que les sociétés de cartes de crédit American Express, MasterCard et Visa offraient une intégration limitée.

L’Allemagne était un retardataire de la partie des paiements d’Apple. À l’instar d’autres pays comme l’Australie, les banques locales ont repoussé l’adoption en raison en grande partie des frais par transaction d’Apple. Outre les institutions financières, le gouvernement allemand a fait pression sur les grandes entreprises technologiques comme Apple pour qu’elles ouvrent leurs piles matérielles NFC sécurisées à des systèmes de paiement rivaux afin de favoriser la concurrence.

Apple Pay est désormais disponible dans près de 60 pays à travers le monde.