Apple Pay devrait enregistrer des transactions de 686 milliards de dollars d’ici 2024

De nouvelles recherches sur les systèmes sans contact et de paiement tels qu’Apple Pay et Google Pay s’attendent à ce que le marché croisse environ trois fois et qu’Apple en profite le plus.

Vous ne voudrez plus jamais revenir aux cartes réelles.

Juniper Research, qui examine régulièrement les marchés des transactions de paiement, s’attend désormais à ce qu’Apple enregistre des transactions mondiales d’Apple Pay de 686 milliards de dollars d’ici 2024. Cela représente 52% de la niche du marché et provient d’une demande accrue et d’un nombre croissant d’appareils capables de faire Apple Pay. Paiements.

«Contactless Payment», le nouveau rapport de Juniper Research, examine toutes les formes de transactions sans contact, y compris les deux cartes et ce qu’il appelle «OEM-pay». Ce dernier terme couvre les systèmes de paiement provenant de sociétés non bancaires, telles que Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay.

Dans son ensemble, l’auteur de Juniper Research, Susannah Hampton, a déclaré que le marché mondial sans contact atteindrait près de 6 000 milliards de dollars d’ici 2024, contre 2 000 milliards actuellement.

Cependant, la grande majorité de ces transactions se fera par carte sans contact, et les transactions OEM-pay représenteront environ 22%. Cela fait le marché environ 1,32 billion de dollars, dont Apple Pay devrait prendre un peu plus de la moitié.

“Juniper Research prévoit également qu’Apple Pay représentera une part de 52% des valeurs de transaction OEM-pay, contre 42% en 2020”, explique Hampton. “Un facteur clé de cela est l’expansion de la base d’utilisateurs d’Apple Pay dans des régions clés, y compris l’Extrême-Orient et la Chine, et l’Europe, ainsi que l’extension de la portée d’Apple en dehors du paiement OEM via son initiative Apple Card.”

“Alors que Google et Samsung ont fait des progrès dans leurs offres de paiement”, poursuit-elle, “Apple a [a] écosystème beaucoup plus unifié, ce qui lui permettra de conserver son avance sur le marché. “

Détails de Juniper Research concernant le taux de réussite actuel des appareils portables capables de paiements sans contact

Une partie de l’augmentation attendue de l’utilisation des paiements sans contact est due à la croissance attendue des appareils portables, tels que l’Apple Watch, qui peuvent effectuer de telles transactions. Juniper Research rapporte qu’en 2019, 100 millions de ces appareils avaient été vendus et environ 20 millions d’entre eux avaient été utilisés pour effectuer un paiement sans contact.

La croissance du marché et les estimations de la part d’Apple sont conformes aux précédents rapports de Juniper Research qui prévoyaient qu’Apple Pay gagnerait environ la moitié de son marché potentiel.