Apple Pencil peut ajouter un écran tactile avec effet transparent

Le verre incorporé dans un futur Apple Pencil pourrait ajouter des commandes de type barre tactile à l’appareil, et afficher également une vue du dessin qu’il bloquerait normalement à l’utilisateur.

Maquette AppleInsider d’une possibilité pour Apple Pencil ayant un écran montrant ce que le stylet bloque.

Apple continue d’explorer de nouveaux ajouts à l’Apple Pencil, avec deux nouveaux brevets venant s’ajouter aux récents concernant les commandes tactiles, une meilleure simulation du papier et même la modification de la forme pour plus de confort. Les nouveaux impliquent des commentaires et des conseils haptiques et affichent plus d’informations sur l’Apple Pencil lui-même.

Les détails de ce que ces informations pourraient être sont décrits dans «Stylus with a Glass Component», brevet américain n ° 20200089341. Il est dit que la pointe ou le côté plat actuel du crayon Apple pourrait être en verre, ce qui faciliterait entrée et sortie. Un crayon pourrait avoir des zones plus sensibles au toucher, et la partie en verre pourrait être utilisée comme un affichage limité.

Cette demande de brevet décrit également l’utilisation du verre comme une amélioration globale d’un crayon Apple.

“[Plastics] et les couches de revêtement sont généralement poreuses et susceptibles d’être infiltrées par des débris “, note le brevet”, en particulier lorsque le stylet est fréquemment manipulé et en contact avec d’autres surfaces “.

“[Consequently, glass instead] fournit une surface extérieure durable le long d’une section du stylet pour résister à l’infiltration de débris et réduire les effets de l’usure “, poursuit-il.” L’élément en verre peut être fourni dans une variété de formes et d’arrangements qui offrent des options esthétiques et une personnalisation pour les préférences personnelles [and] peut également faciliter la détection de l’entrée tactile avec un capteur tactile capacitif dans le stylet. “

Avec le capteur tactile, l’Apple Pencil gagnerait en contrôle.

“[It] peut être utilisé pour détecter un tapotement, un tapotement double, un tapotement triple ou un autre geste de tapotement par l’utilisateur “, poursuit le brevet.” De plus … le capteur tactile peut être utilisé pour détecter un geste de glissement par l’utilisateur [or] un geste de roulement par l’utilisateur. “

Ainsi, l’Apple Pencil peut être en mesure de détecter lorsqu’un utilisateur fait glisser un doigt sur la vitre ou qu’il roule simplement dans sa main. Le premier pourrait, par exemple, permettre à l’utilisateur de modifier l’épaisseur d’un trait de stylo, tandis que le second pourrait être un moyen d’élargir la sensibilité de la sélection.

Détail du brevet montrant les options pour un écran et de plus grandes commandes tactiles

De manière similaire à un brevet précédent proposant une pointe LCD couleur pour le crayon Apple, cette nouvelle application décrit l’affichage des couleurs sur le côté vitré du corps du stylet.

L’Apple Pencil lui-même pourrait afficher, par exemple, la couleur actuellement sélectionnée à partir d’une palette.

Plus dramatiquement, le côté en verre du crayon pourrait montrer quelque chose de ce que l’utilisateur verrait si le crayon n’était pas là du tout.

“[A] le stylet peut reproduire l’affichage d’une représentation qui est également affichée sur le dispositif hôte “, explique le brevet.” Par exemple … le stylet, à travers l’élément en verre, peut reproduire au moins une partie de la représentation. “

Ainsi, le crayon peut savoir ce que, par exemple, un écran d’iPad – ou «périphérique hôte» – affiche, et afficher la partie de ce que son corps de stylet bloquerait autrement.

“Le stylet et / ou le dispositif hôte peuvent estimer la partie de l’élément en verre entre l’utilisateur et la représentation affichée”, poursuit le brevet. “Une telle estimation peut être basée sur la position et / ou l’orientation du stylet et / ou du dispositif hôte … La représentation résultante affichée à travers l’élément en verre peut donner l’apparence de la représentation sous-jacente afin que l’utilisateur puisse voir le partie de la représentation qui est autrement bloquée à l’utilisateur par le stylet.

Cela rendrait effectivement l’Apple Pencil semi-transparent.

Une deuxième nouvelle demande de brevet concernant l’Apple Pencil lui donnerait autre chose d’invisible, la possibilité de tirer ou de tirer la main de l’utilisateur comme un moyen de guider l’utilisateur.

Le brevet américain n ° 20200089360 a le titre inoffensif de “dispositif d’entrée avec rétroaction haptique” et semble initialement être l’un des très nombreux brevets haptiques qu’Apple a déposés pour cela.

Cependant, celui-ci se préoccupe de l’utilisation de bobines magnétiques dans l’Apple Pencil pour faire plus que répondre aux coups ou aux pressions de la pointe contre un écran.

“[The] la rétroaction haptique peut être une force de poussée poussant le dispositif d’entrée loin de l’appareil ou une force de traction tirant le dispositif d’entrée vers le dispositif “, explique le brevet.” Dans certains exemples, la rétroaction haptique peut guider le dispositif d’entrée (par exemple, avec un force latérale). La rétroaction haptique décrite ici peut être utilisée pour écrire, dessiner ou actionner des commandes d’entrée virtuelles (par exemple, des boutons, des curseurs, des touches, etc.) dans l’interface utilisateur. “

Ainsi, lorsqu’un utilisateur tient l’Apple Pencil près de l’écran d’un iPad, ces commentaires haptiques pourraient le pousser vers l’endroit où l’application de l’appareil pense vouloir aller.

“Par exemple, des conseils peuvent être fournis pour aider un utilisateur à dessiner des lignes droites ou d’autres formes (par exemple, cercles, ellipses, rectangles, etc.) ou des images ou des logos, etc. qui sont affichés (ou non affichés) sur l’écran tactile, “poursuit le brevet.

Ces conseils ne se limiteraient pas non plus au dessin. Lorsque l’iPad affiche un clavier virtuel, un tel crayon Apple peut aider à taper.

“[The Apple Pencil] peuvent être tirées vers des lettres plus couramment utilisées dans une séquence de lettres (par exemple, celles avec une forte probabilité d’être l’entrée prévue) ou éloignées des lettres moins probables (par exemple, celles avec une probabilité plus faible d’être l’entrée prévue) “, explique le brevet.

Par exemple, si un utilisateur sélectionne la lettre “Q” pour commencer un nouveau mot, le crayon Apple peut le tirer vers “U”, la lettre suivante la plus probable.

Détail du brevet montrant comment, après avoir appuyé sur la lettre “Q”, un utilisateur pourrait être guidé par le crayon Apple vers les lettres les plus probables suivantes

En plus de guider de manière invisible un utilisateur lorsqu’il utilise réellement l’Apple Pencil, le système de bobine magnétique de ce brevet aurait un autre avantage. Lorsqu’un utilisateur ne tient pas le crayon et le repose simplement sur la surface de l’iPad, il devrait être en mesure de le détecter et ainsi d’empêcher automatiquement le crayon de rouler.

Ce brevet haptique est attribué au prolifique Paul X. Wang. Ses nombreuses demandes de brevet antérieures incluent des applications connexes telles que l’Apple Pencil ajustant sa propre forme ou de nouveaux outils de cartographie du bout des doigts.

La demande de brevet concernant un crayon Apple avec une face en verre est attribuée à Yi-Heng Sen, Alex J. Speltz et Alex M. Lee. Sen et Speltz ont tous deux été crédités en tant qu’inventeurs sur “L’actionneur haptique ayant des corps mobiles le long d’un chemin de déplacement arqué et les méthodes associées.” Lee a également des brevets haptiques antérieurs, mais il est également crédité d’un pour «Ensemble d’interrupteur tactile dans un appareil électronique».