Apple permet désormais aux développeurs de distribuer des applications personnalisées aux écoles

Apple a annoncé jeudi une mise à niveau d’Apple School Manager qui permet aux développeurs de mieux servir les établissements d’enseignement grâce à la distribution d’applications personnalisées.

Annoncée dans un article sur le portail des développeurs d’Apple, la nouvelle fonctionnalité permet aux créateurs d’applications de créer et de distribuer en privé des applications personnalisées à une ou plusieurs organisations via la plate-forme Apple School Manager de l’entreprise. La capacité permet aux développeurs de répondre aux besoins des institutions individuelles, dit Apple.

“Vous pouvez offrir une apparence et une convivialité personnalisées, des fonctionnalités spécifiques pour un processus ou un flux de travail, une configuration spéciale pour les environnements informatiques, des fonctionnalités de sécurité pour les données de l’entreprise et des fonctionnalités personnalisées pour les partenaires, clients, revendeurs, franchises ou employés”, explique Apple.

Les écoles peuvent également utiliser cette fonctionnalité pour distribuer leurs propres applications à usage interne.

Une fois qu’une application est terminée, les développeurs peuvent autoriser les téléchargements par les organisations cibles dans App Store Connect. Les écoles sélectionnées ont accès à l’application via Apple Business Manager ou Apple School Manager et peuvent distribuer le logiciel via Mobile Device Management ou via le code de remboursement.

Apple note que les développeurs devront remplir un contrat d’applications payantes s’ils souhaitent rendre une application disponible uniquement pour des organisations spécifiques. Cette règle s’applique aux applications payantes et gratuites.

Apple School Manager a fait ses débuts sous forme bêta en 2016. Le site Web, inspiré de la plate-forme de distribution d’applications commerciales d’Apple, agit comme un centre central pour les administrateurs de l’éducation chargés de gérer les écosystèmes d’appareils mobiles à grande échelle. School Manager fournit des outils pour créer et surveiller les identifiants Apple gérés, gérer l’inscription MDM, acheter et distribuer des applications et des livres électroniques, créer des cours personnalisés, etc.