Apple peut ajouter des écrans aux trackpad et claviers du MacBook Pro

Un futur Apple MacBook Pro pourrait avoir des écrans et des commandes de type barre tactile dans leurs pavés tactiles ou dans la barre d’espace du clavier, pour fournir des surfaces supplémentaires aux informations à fournir à l’utilisateur, comme des raccourcis ou des choix de correction automatique.

Maquette AppleInsider d’un futur trackpad MacBook Pro, basée sur les dessins de la demande de brevet

Après que de récents brevets aient laissé entendre qu’Apple pourrait toujours examiner les écrans tactiles du MacBook Pro, une nouvelle application montre qu’elle a également l’intention de s’appuyer sur sa Touch Bar. Les futurs modèles de MacBook Pro pourront ajouter des écrans supplémentaires intégrés dans leurs trackpad et clavier.

Le système ne remplacerait pas l’ensemble du clavier classique par un écran tactile, mais plutôt ajouter des écrans dans la barre d’espace ou le trackpad.

“Affichage de texte auxiliaire intégré dans un clavier”, le brevet américain n ° 10 585 494, montre plusieurs configurations de l’apparence d’un tel clavier et des fonctions qu’il apporterait.

“[Few] des progrès ont été réalisés ces dernières années pour améliorer l’efficacité de la frappe pour les utilisateurs utilisant des ordinateurs de bureau et portables “, explique le brevet.” Par conséquent, une conception de clavier améliorée est nécessaire afin d’augmenter l’efficacité et d’améliorer l’expérience utilisateur lors de la frappe sur des ordinateurs de bureau et portables. . “

Une partie de la demande de brevet décrit ce qui semble être la Touch Bar existante, se concentrant uniquement sur l’affichage de texte de correction automatique ou de type saisie semi-automatique. Apple se réfère à cela comme étant un “exemple de placement de l’écran auxiliaire au-dessus d’un ensemble de touches sur la partie inférieure”.

Une suggestion consiste à introduire des suggestions d’autocorrection ou de saisie semi-automatique de type Touch Bar dans la barre d’espace elle-même.

Un exemple similaire montre la barre d’espace affichant des suggestions de correction automatique ou de saisie semi-automatique.

Tout au long de la demande de brevet, Apple décompose un appareil de type MacBook Pro en une partie supérieure avec l’écran principal et une partie inférieure avec le clavier plus cet “écran auxiliaire” dans le trackpad ou la barre d’espace.

Apple semble plutôt supposer que la saisie tactile appartient au passé. “Dans un système informatique typique, lorsqu’un utilisateur tape sur un clavier”, explique le brevet, “il est difficile pour l’utilisateur de maintenir une concentration visuelle à la fois sur les touches tapées et sur l’affichage principal rendant les caractères tapés.”

«Pour afficher à la fois les touches enfoncées et les résultats de la frappe présentés à l’écran», poursuit-il, «un utilisateur peut être forcé de déplacer à plusieurs reprises son champ de vision entre le clavier et l’écran principal ou le moniteur. le décalage peut ralentir ou interrompre l’activité de frappe, ce qui peut limiter ou réduire la productivité de l’utilisateur et / ou l’efficacité des opérations de frappe. “

La présomption est que les utilisateurs sont des dactylographes de chasse et de picage, donc cela “peut aider à améliorer l’efficacité de la frappe en permettant à l’utilisateur de se concentrer sur l’affichage auxiliaire du clavier pendant les opérations de frappe”.

Cependant, ce sera toujours un affichage auxiliaire ou supplémentaire. “[The] l’affichage auxiliaire peut rendre une série de caractères correspondant aux touches les plus récemment tapées “, poursuit le brevet”[but the] les mêmes caractères peuvent également être affichés sur l’affichage principal conformément à une application de traitement de texte ou d’édition de texte. “

Le brevet propose que l’affichage des mots les plus récemment dactylographiés, puis la proposition de «mots ou expressions suggérés pour compléter un mot ou une phrase», amélioreront la vitesse et la précision de la frappe.

Si vous maintenez une touche enfoncée, le trackpad peut proposer des raccourcis clavier. Notez comment le dessin montre la touche de contrôle de type Windows utilisée au lieu de la commande

La sélection d’un mot ou d’une phrase suggérée signifie que l’affichage auxiliaire devrait être tactile. Les pavés tactiles sont déjà sensibles au toucher, mais ce brevet suggère une fonction de type Force Touch où «un utilisateur peut utiliser une touche légère pour sélectionner un mot».

Avec le trackpad et une barre d’espace contenant un écran auxiliaire, il y a la question de savoir comment la position de la main de l’utilisateur peut gêner.

“Parce que l’affichage auxiliaire est situé sur le clavier près des mains de l’utilisateur, l’affichage auxiliaire peut être adapté pour détecter quand le doigt ou un autre objet d’un utilisateur obstrue visuellement une partie de l’affichage auxiliaire”, poursuit le brevet. “En réponse à la détection d’une obstruction, l’affichage auxiliaire peut être configuré pour adapter la disposition des informations affichées afin de réduire ou d’éviter l’obstruction détectée.”

Outre l’autocorrection ou la saisie semi-automatique, les informations pouvant être affichées incluent des instructions éventuellement utiles. Par exemple, en maintenant la touche Commande enfoncée, la barre d’espace peut afficher les frappes C, V et X pour Copier, Coller et Couper.

Curieusement, le dessin du brevet qui le montre montre que l’utilisateur maintient la touche Ctrl plutôt que la commande.

Le brevet est attribué à John A. Porcella et Kyle J. Nekimken, qui ne semblent avoir aucun brevet antérieur.