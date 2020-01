Apple planifie apparemment PRODUCT (RED) Apple Watch Series 5

Une brève mention dans une base de données de produits Apple non spécifiée a suscité des spéculations selon lesquelles une version PRODUCT (RED) de l’Apple Watch pourrait bientôt être publiée.

Apple a déjà publié un groupe sportif PRODUCT (RED), mais pas une Apple Watch

Apple prévoit potentiellement de publier une version PRODUIT (ROUGE) de sa Apple Watch Series 5, qui, si elle est vraie, marquerait la première fois que des montres Apple seront proposées sous cette forme. La société avait déjà publié un groupe de boucles sportives PRODUCT (RED) en novembre 2018.

L’affirmation vient de la publication française WatchGeneration qui souligne à plusieurs reprises que la plupart de ses informations sont de la spéculation, mais pas toutes.

Selon la publication, une mention a été trouvée dans une base de données Apple non spécifiée, mais a ensuite été supprimée. La mention était apparemment un numéro de référence différent des autres articles PRODUITS (ROUGES) que WatchGeneration appelle des “bracelets” ou des bandes.

Le site indique également qu’il pense que la couleur spécifique serait proche de celle de l’iPod touch, qui a obtenu une version PRODUIT (ROUGE) en mai 2019.

PRODUCT (RED) est un partenariat entre (RED) et des entreprises allant d’Apple à Nike, qui sensibilisent et collectent des fonds pour le traitement du VIH / SIDA. Jusqu’à la moitié des bénéfices d’un article PRODUIT (ROUGE) sont reversés au projet. Apple affirme avoir fait don de plus de 220 millions de dollars depuis le début du projet il y a 13 ans.

Actuellement, Apple vend des versions PRODUCT (RED) de l’iPhone, de l’iPod touch, des housses et des housses assorties pour iPhone et iPad, des bracelets sport Apple Watch, ainsi que des écouteurs Beats et des haut-parleurs portables. Il ne propose pas actuellement d’iPad, Mac, AirPods ou Apple Watch PRODUCT (RED).

