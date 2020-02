Apple pourrait exploiter Luxshare pour la production de modèles d’iPhone plus anciens en 2021

Apple donne à AirPods et au fournisseur d’Apple Watch Luxshare Precision plus de travail au cours des deux prochaines années, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmant que le partenaire de la chaîne d’approvisionnement commencera à assembler des iPhones pour l’entreprise, entre autres modifications de la chaîne d’approvisionnement.

Dans une note aux investisseurs publiée mercredi, Kuo de TF Securities estime que Luxshare étendra son travail pour Apple pour inclure les iPhones, en plus de ses fonctions existantes d’assemblage de l’Apple Watch et des AirPods. On pense que Luxshare pourrait obtenir des commandes de composants de coque pour iPhone, en vue de devenir un fournisseur clé des pièces d’ici la mi-fin 2021.

Kuo prédit le changement parce que “le nouveau cycle de produit iPhone est raccourci”, et en aidant Luxshare avec l’iPhone, cela devrait “réduire le risque de développement et d’approvisionnement de nouveaux iPhone d’Apple. Pour ses premières tâches dans la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone, Luxshare peut commencent également à assembler les anciens modèles d’iPhone, note la recherche vue par MacRumors.

En appuyant sur Luxshare, Apple pourrait diversifier sa chaîne d’approvisionnement pour étendre l’assemblage et la production d’iPhones. Ce faisant, cela peut aider Apple à minimiser les risques de pénurie d’approvisionnement pour les modèles, tels que la situation actuelle causée par le coronavirus forçant des fermetures temporaires d’usines dans la chaîne d’approvisionnement en Chine.

Luxshare a été précédemment identifié comme l’une des deux sociétés cherchant un soutien financier pour développer la fabrication au Vietnam, dans le cadre d’un de ces efforts de diversification signalé en décembre. Luxshare et Goertek ont ​​cherché des centaines de millions de dollars pour construire des installations dans le pays, même si à l’époque on pensait que cela ne couvrirait que la production d’AirPods et d’AirPods pro.

Pour l’année prochaine, Kuo indique également que Luxshare Precision sera chargé de l’assemblage de l’Apple Watch 2020 au second semestre de cette année. Des rapports antérieurs de la «Apple Watch Series 6» indiquaient que Foxconn et Compal Electronics assemblaient le modèle, laissant Luxshare aux tâches d’assemblage pour les modèles précédents.