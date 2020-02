Apple pourrait travailler sur sa propre technologie d’antenne pour l’iPhone 5G 5G

Des rapports ont émergé au cours des dernières 24 heures avec des sources contradictoires prétendant toutes connaître la piste intérieure des détails entourant la technologie d’antenne attendue dans le 5G “iPhone 12” – avec l’un affirmant qu’Apple fera la plupart du travail lui-même.

La puce de modem X55 5G de Qualcomm, qui devrait être utilisée dans “l’iPhone 12”

De nombreuses sources interviennent sur le matériau, la conception et le fournisseur de l’antenne pour les composants de l’iPhone 5G 5G. Un rapport affirme qu’Apple travaille avec Qualcomm sur un design personnalisé pour l’antenne, et un second écrit par Ming-Chi Kuo affirme que les choses ne sont pas tout à fait aussi définies, avec une certaine confusion dans les coulisses de qui va fournir des services cruciaux composants d’amplification de puissance (PA) dans le réseau d’antennes.

Tôt vendredi, Kuo a écrit une note aux investisseurs pour discuter de la situation. Dans la note, vue par AppleInsider, Kuo a déclaré que la situation de l’amplificateur de puissance incorporé dans l’antenne est toujours fluide.

Kuo pensait à l’origine que Broadcom et Avago seraient responsables de la conception, Win Semi assurant la production des circuits de sonorisation de l’iPhone 5G associés à un système d’antenne. Cependant, Kuo a révisé cela, affirmant vendredi matin que Qorvo et Skyworks remplaceront Broadcom en tant que fournisseurs de l’iPhone 5G PA, tandis que Broadcom se concentrera uniquement sur la fourniture de la sonorisation moyenne à haute bande intégrée à l’un des nombreux modèles potentiels attendus à l’automne. de 2020.

Un rapport publié vendredi après-midi a suggéré que les choses étaient un peu plus avancées que de déterminer qui fournirait les amplificateurs de puissance et comment ils seraient livrés. Fast Company, citant des sources anonymes connaissant le sujet, estime qu’Apple a “reculé” face à la conception du module d’antenne mmWave de Qualcomm QTM 525 – qui comprend des amplificateurs de puissance et le modem X55 de Qualcomm – car cela ne fonctionnerait pas avec la conception prévue par Apple de l’appareil.

Le rapport de vendredi dernier suggère qu’Apple pourrait travailler sur sa propre antenne “à réseau phasé”, différente de la QTM 525. Cela semble peu probable, cependant, étant donné l’accord d’Apple pour la 5G avec Qualcomm qu’il a signé en 2019 qui fournit à Apple la technologie et les licences couvrant l’antenne au modem, et tout le reste.

Fast Company suggère en outre qu’il y a du “mauvais sang” à un certain niveau entre Apple et Qualcomm. La source citée dans le rapport affirme qu’Apple se sent comme une institution qui “se fait défoncer sur les redevances” malgré l’accord, et essaie de minimiser les pièces Qualcomm dans “l’iPhone 12.”

Pour compliquer et confondre davantage la question, Kuo affirme que l’iPhone 5G 12 était prévu pour une conception “2×2 uplink”. On ne sait pas exactement de quoi Kuo parle ici. L’architecture d’antenne varie un peu avec le réseau sous-6 GHz et mmWave associés à l’architecture 5G, par rapport à la terminologie et à la technologie destinées au réseau 4G existant.

Les deux rapports s’accordent sur un point: les conceptions internes et externes ne sont pas encore fixées. Kuo dit que “l’attribution des commandes de l’iPhone 5G PA n’est pas encore confirmée”. Fast Company dit quelque chose de similaire, affirmant qu’il pourrait revenir à l’ensemble complet de Qualcomm à un moment donné plus tard dans le processus de conception.

Conception d’antenne Apple et 5G

Les premiers rapports d’Apple travaillant sur une équipe dédiée à la production de son propre modem 5G ont commencé à émerger en février 2019. À l’époque, les offres d’emploi pour le département, qui relèveraient de Johny Srouji, incluaient un rôle à la recherche d’un architecte de systèmes cellulaires à San Selon les rumeurs, Diego serait l’endroit où Apple prévoit de construire sa nouvelle puce.

À ce stade, Apple et Qualcomm n’avaient pas encore entamé la bataille juridique sur les licences de technologie cellulaire sur les conditions dites «sans licence, sans puces» mandatées par Qualcomm. Il a atteint son point culminant en avril 2019, lorsque Apple et Qualcomm ont annoncé un accord mettant fin aux actions en justice les uns contre les autres. Dans le cadre de cet accord, Intel a quitté le marché des modems 5G pour smartphones.

Apple a acheté l’activité de modem d’Intel en juillet 2019. Dans le cadre de l’accord, elle a obtenu le portefeuille de brevets cellulaires d’Intel, qui comprendrait 6 000 actifs de brevet associés aux normes cellulaires 3G, 4G et 5G, et 1 700 actifs sur les technologies de mise en œuvre sans fil. Un deuxième portefeuille comprenait également seulement 500 brevets avec une “large applicabilité” à la fois dans les industries des semi-conducteurs et de l’électronique.

En octobre 2019, il a été signalé qu’Apple avait fixé un délai de 2022 pour développer un modem cellulaire interne à utiliser sur iPhone et iPad. Cela inclurait non seulement l’antenne, mais également la puce de modem – très similaire à ce que l’on dit que Qualcomm pourrait éventuellement fournir dans l’assemblage QTM 525.

On ne sait pas encore ce qu’Apple a réussi à développer. Cependant, si l’échéance de 2022 est exacte, il est probablement trop tôt pour qu’Apple ait développé quelque chose utilisable pour un modem 5G et une suite d’antennes pour “l’iPhone 12”.

Détails entourant le prochain “iPhone 12”

Au-delà de la prise en charge de la 5G, l’iPhone 12 2020 devrait bénéficier de capacités de détection de profondeur 3D à l’aide de la caméra arrière. Il est également suggéré qu’Apple puisse ramener Touch ID en tirant parti des empreintes digitales acoustiques pour transformer l’ensemble de l’écran en un lecteur d’empreintes digitales, ce qui a été présenté dans quelques demandes de brevet de la société.

En outre, “l’iPhone 12” devrait avoir au moins quatre modèles discrets, dont un OLED de 5,4 pouces avec double came arrière, un OLED de 6,1 pouces avec double came arrière, un OLED de 6,1 pouces avec triple came arrière plus le temps- capteurs de vol et OLED de 6,7 pouces avec triple came arrière + ToF. En plus de l’assortiment d’iPhones prévu pour 2020, Kuo s’attend à ce qu’Apple lance le 4,7 pouces LCD “iPhone SE 2” en mars 2020, avec un facteur de forme similaire à celui de l’iPhone 8.