Apple pousse ses services, mais iOS n’est pas encore un adware

Apple n’a pas transformé iOS en adware, mais nous recevons plus de notifications de services que nous. C’est encore loin d’avoir la boîte de réception de Mail qui nous montre des bannières publicitaires pour les jeux de golf et les sites de rencontres.

Pas de doute, il s’agit d’une annonce d’Apple qui apparaît sur ses appareils. Que vous considériez cela comme intrusif ou utile, cependant, c’est une autre question.

Il y a une idée qui circule – pour laquelle lire “est sur Twitter” – qui dit que l’iOS d’Apple n’est rien d’autre qu’un adware. Qu’Apple utilise notre dépendance à l’égard de nos iPhones pour diffuser des publicités pour ses différents services.

Si votre première réaction est que cela n’a pas de sens, et votre deuxième est que c’est Apple, ce n’est pas Microsoft, votre troisième pourrait être différent. Une fois que l’idée vous vient à l’esprit, vous commencez à réfléchir à la façon dont nous voyons plus de notifications sur les services. Ce sont des notifications, nous les rejetons comme nous faisons quoi que ce soit d’autre, mais ils nous parlent de services donc, oui, ce sont des publicités.

Cependant, l’élément clé réside dans l’argument selon lequel iOS n’est rien de plus qu’un logiciel publicitaire. L’argument repose sur les mots «rien de plus» et il tourne dans les deux sens.

Du côté pro-Apple, “rien de plus” est pratiquement une insulte car iOS est bien plus qu’une plate-forme publicitaire. Cependant, du côté anti-Apple, contester l’expression «rien de plus» signifie accepter qu’iOS est au moins un peu comme un logiciel publicitaire.

Mais nous sommes dans un monde où attendre 6 secondes avant de pouvoir sauter une annonce YouTube semble long. Et en parlant de cela, vous essayez de persuader YouTube que vous ne voudrez plus jamais de son service Musique, ou que tout va bien sans que la musique continue après avoir quitté un onglet.

Apple fait aussi ce que vous feriez, et il fait probablement ce qu’il faut. Cela ne signifie pas que nous devons l’aimer, mais l’idée que tout est fini, iOS n’est plus qu’un adware maintenant, est une hyperbole inutile.

Ou, certes, c’est pour l’instant.

Franchir une ligne

Si j’ai déjà eu une annonce dans l’application Apple Music iOS, je ne l’ai pas remarqué. J’ai été gêné par Apple TV en me disant que de nouveaux épisodes d’émissions étaient disponibles sur la BBC iPlayer, mais c’était toutes des émissions que j’avais précédemment recherchées. Et bien que la façon de les désactiver soit moins évidente que ce à quoi vous vous attendez, j’ai désactivé le lot.

Le seul problème lié à la publicité qui m’a donné une pause et m’a fait changer la façon dont j’utilise mon iPhone est Apple News.

À gauche: une promo pour Apple News +. Au milieu: une histoire que vous pouvez lire mais qui favorise également l’abonnement. À droite: une histoire que vous ne pouvez pas lire sans vous abonner – et vous ne le savez pas tant que vous n’êtes pas arrivé jusqu’ici

Je suis au Royaume-Uni où nous avons dû attendre plusieurs mois pour qu’Apple News + arrive, mais en attendant, je suis devenu très accro à Apple News. Assez pour que lorsque le service d’abonnement a été lancé ici, je me suis inscrit à l’essai gratuit et j’ai continué après plusieurs mois.

Seulement, même lorsque vous payez pour Apple News +, la fréquence à laquelle vous tapiez sur une histoire qui s’avérait nécessiter un abonnement supplémentaire au magazine dont elle provient était un peu fastidieuse. Cela, plus le fait que j’aie tellement apprécié le Apple News habituel, a entraîné l’annulation de l’abonnement.

Pourtant, le service n’a jamais été le même depuis. Je ne veux pas dire que je manque maintenant d’articles Apple News +, bien sûr que je le fais, mais Apple News normal ne fonctionne pas comme il le faisait avant de m’abonner.

Maintenant, un grand nombre d’articles qu’il me recommande s’avèrent nécessiter un abonnement Apple News +.

Ce n’est peut-être pas Apple qui essaie de m’annoncer dans la soumission. Apple News vous montre des articles basés sur ce que vous avez lu auparavant, donc comme j’ai lu beaucoup de magazines quand j’avais un abonnement à Apple News +, cela aura affecté l’algorithme.

Sauf que les membres de la famille qui n’ont reçu Apple News + que parce que j’avais un abonnement de partage familial trouvent les mêmes choses. En conséquence, cela a réduit toute notre utilisation d’Apple News.

Votre kilométrage varie

Étant au Royaume-Uni, nous n’avons pas encore de carte Apple. En tant qu’abonné à Apple Music, je ne suis pas informé des bonnes affaires concernant les périodes d’essai gratuites sur Apple Music. Je n’ai donc eu aucune annonce dans mon portefeuille, et je ne me souviens pas en avoir vu dans Apple Music. Des collègues américains rapportent la même expérience que moi, donc ce n’est pas seulement ma géographie qui influence Apple.

Il est difficile de savoir comment Apple peut nous parler d’un nouveau service autrement qu’en présentant des informations à ce sujet.

Certes, l’application Apple TV est plus susceptible de me montrer des choses que je ne veux pas, mais curieusement, cela ne signifie pas qu’elle me montre des émissions Apple TV.

Si je veux activement regarder une émission Apple TV, à moins que la toute dernière chose que j’ai regardée provienne de ce service, cela ne me pousse tout simplement pas. Je dois faire défiler au moins après le Regarder ensuite section et parfois la Que regarder un aussi.

Pour trouver une émission Apple TV particulière, vous devez vraiment savoir qu’elle existe d’abord, puis la rechercher. Pour obtenir un catalogue ostensiblement complet de ce qui est disponible, faites défiler et appuyez deux fois.

Alors peut-être que si Apple est un logiciel publicitaire, il n’est pas très bon dans ce domaine.

La fin d’iOS telle que nous la connaissons

Aucun de nous ne croit que nous sommes susceptibles de faire de la publicité, et chaque annonceur sait que nous le sommes. Nous pouvons être sensibles pour différentes raisons, cependant, et ils peuvent être bons, mauvais et indifférents.

Me dire qu’un nouvel épisode de “Picard” est sur Amazon Prime n’est pas Apple poussant une annonce, c’est Apple m’informant de quelque chose pour lequel j’ai exprimé un intérêt. Je ne vois pas cela comme Apple étant bon ou mauvais, cela fait juste partie de la façon dont mon iPhone 11 Pro me tient informé.

Quand Apple a poussé une notification qui dit “Apple TV est là”, c’était une publicité. Je suis indifférent à ce sujet car c’est un événement rare.

C’est quand cela devient plus qu’une rareté, et beaucoup plus sur la publicité au lieu d’informer, alors ça devient mauvais. Donc, quand Apple, comme il me semble, entrave efficacement son service gratuit en affichant pour toujours des publicités pour Apple News + au lieu de l’histoire que je veux lire, c’est mauvais.

À gauche: une annonce pour Apple Wallet. À droite: une notification poussée pour la télévision – mais ce n’est pas une émission Apple, et cela a également poussé comment arrêter de telles notifications

Pourtant, c’est une mauvaise publicité qui a de bonnes chances de fonctionner. Je suis actuellement assez ennuyé à ce sujet que je ne souhaite pas me réinscrire, mais si Apple produit un abonnement groupé qui comprend Apple News +, je vais probablement le prendre.

Je suis passé d’un fan d’Apple News + à un utilisateur mécontent, et pourtant il ne me faudrait pas grand-chose pour me réintégrer, car j’ai été continuellement informé du service.

Déjà assez

L’avenir d’Apple est dans les services et si elle doit réussir, surtout si elle doit croître au niveau qu’elle espère, les clients doivent être conscients de ses services et de leur qualité. Les notifications que nous ne pouvons pas empêcher sont ennuyeuses. Les annonces pour un nouveau service Apple qui n’apparaissent que lorsque nous entrons, disons, dans la section Arcade de l’App Store, sont correctes.

En tant qu’utilisateurs Apple de longue date, nous pourrions être attentifs aux annonces et aux événements de la société, mais la plupart des utilisateurs ne le font pas. Apple peut nous joindre en dévoilant un excellent nouveau service, mais la plupart de son public existant ne le peut pas.

Le moyen d’atteindre ces personnes et de les informer des services consiste à les informer sur leurs appareils. Et si vous pensez qu’Apple fait déjà trop, que cela vous préoccupe ou non, cela va se produire davantage.

Permettez-moi de réinitialiser l’algorithme Apple News et de me donner plus d’espace iCloud gratuit, et je supporterai l’étrange notification.

