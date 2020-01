Apple présente l’application «Reality Converter» pour afficher et modifier des objets USDZ 3D sur Mac

Apple a lancé lundi une version bêta de Reality Converter, une application Mac qui permet aux développeurs de convertir, d’afficher et de personnaliser des objets USDZ 3D à l’aide d’une simple interface glisser-déposer.

Exemples de modèles 3D emballés au format de fichier USDZ.

L’application prend en charge un certain nombre de formats de fichiers 3D courants, notamment .obj, .gltf et .usd, permettant une conversion rapide en USDZ, selon Apple.

Les développeurs peuvent modifier le fichier résultant en personnalisant les propriétés des matériaux avec de nouvelles textures, en modifiant les métadonnées et plus encore. De plus, les objets 3D résultants peuvent être prévisualisés dans diverses conditions d’éclairage et d’environnement grâce aux options IBL intégrées, un outil utile pour l’évaluation dans un espace de réalité augmentée.

Apple a introduit USDZ en tant que format de fichier AR ouvert en 2018 dans le cadre d’iOS 12. Développée en collaboration avec Pixar, la technologie est basée sur le format de fichier conteneur USD utilisé dans l’imagerie 3D, l’animation et le travail AR / VR.

Selon Pixar, USDZ est un fichier zip “à compression nulle” de fichiers USD, un fichier USD faisant office de “scène” pour le reste des actifs contenus. Un logiciel compatible, comme Quick Look d’Apple, agrège les fichiers de couche USD dans un package donné pour rendre une scène 3D, en composant plusieurs fichiers individuels ensemble en agrégations successivement plus grandes.

Apple implémente USDZ dans les applications iOS intégrées comme Safari, Messages, Mail, News et Notes via Quick Look, qui affiche les objets virtuels rendus en 3D ou AR. Les développeurs peuvent tirer parti de la technologie pour incorporer des vues Quick Look des applications et des sites Web tiers.