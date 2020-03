Apple présente «The Banker» au National Civil Rights Museum avant sa sortie

Samuel L. Jackson, Anthony Mackie et Nicholas Hoult d’Apple “The Banker” ont célébré la sortie prochaine du film lors d’un événement spécial organisé à Memphis, au Tennessee, au National Civil Rights Museum.

Crédit d’image: Apple

La première a attiré de grandes stars comme Anthony Mackie et Samuel L. Jackson, qui ont rencontré des dirigeants communautaires et des éducateurs pour l’événement. Jame Erlicht et Zach Van Amburg, chefs d’Apple chez Worldwide Video, ainsi que le vice-président senior des logiciels et services Internet d’Apple, Eddy Cue étaient également présents.

“The Banker” suit deux entrepreneurs afro-américains qui s’efforcent de surmonter les limitations raciales des années 1960. Deux hommes d’affaires, incarnés par Jackson et Mackie, tentent discrètement d’accorder des prêts au logement à la communauté afro-américaine de Jim Crow au Texas.

Le film est basé sur l’histoire vraie de deux hommes d’affaires afro-américains qui ont engagé un homme blanc de la classe ouvrière pour prétendre être le chef de leur empire commercial. En même temps, le couple se faisait passer pour un concierge et un chauffeur.

La première du film a accueilli des célébrités de renom telles que Samuel L. Jackson, Anthony Mackie et Nicholas Hoult. Le film est réalisé par George Nolfi (“The Adjustment Bureau”), et est produit par Joe Viertel.

Il est écrit par Niceole Levy, George Nolfi, David Lewis Smith et Stan Younger, et basé sur une histoire écrite par Brad Kane.

Apple avait initialement prévu de lancer le film le 6 décembre, mais avait retardé la sortie après des allégations d’abus sexuels et d’inexactitude. Maintenant, Apple donnera à “The Banker” sa sortie en salles le 6 mars et sa sortie sur Apple TV + le 20 mars.