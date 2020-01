Apple prévoit de créer des podcasts pour promouvoir Apple TV +

Selon un rapport publié mardi, Apple prévoit une campagne multimédia au-delà de la télévision pour promouvoir son service Apple TV +, et envisage de se développer en podcasts pour discuter de la programmation.

Le rapport affirme qu’Apple a demandé des emplacements à l’été 2019. Des sources proches du dossier affirment que les demandes ont évolué depuis, la société envisageant de créer des podcasts avec le personnel de production d’Apple TV + à partir des émissions assorties.

Bloomberg note dans le rapport de mardi que les plans n’ont pas encore été finalisés.

Le rapport de mardi est un raffinement de celui de la publication de juillet 2019. Le rapport précédent affirmait qu’Apple envisageait de générer une forme de contenu unique, distribué exclusivement via l’application Podcasts – similaire à l’approche de Spotify.

Apple ne serait pas le seul à tenter de créer du contenu exclusif pour ses propres appareils au détriment d’autres services de podcasting. En février, il a été révélé que Spotify a acquis le principal créateur de podcasts Gimlet et le producteur de création et de distribution de podcasts Anchor, afin de réduire la part de marché d’Apple Podcasts.

On suppose que l’application Apple Podcasts est utilisée entre 50% et 70% de l’écoute pour la plupart des podcasts, affirment les dirigeants de l’industrie, avec une écoute mensuelle des podcasts plus que doublée aux États-Unis depuis 2014.

Un passage à une programmation originale pour l’application Podcasts serait une extension de la stratégie actuelle de l’entreprise d’améliorer ses services avec des offres d’abonnement. Ayant déjà lancé Apple News + et avec l’Apple TV + et Apple Arcade lancés fin 2019, le financement des podcasts semble être un choix logique aux côtés des autres.

Bien qu’il ne puisse pas finir par être un contenu proposé dans le cadre d’un abonnement, les podcasts financés par Apple pourraient aider à générer des revenus publicitaires. Selon l’Interactive Advertising Bureau, les podcasts ont généré 479 millions de dollars de revenus publicitaires aux États-Unis au cours de la dernière année, les ventes ayant augmenté de 65% en moyenne par an au cours des trois dernières années.