Apple prévoit de lancer un iMac 23 pouces et un iPad Air 11 pouces en 2020

Un nouvel iMac 23 pouces et un iPad Air 11 pouces pourraient arriver au cours du second semestre 2020.

L’iMac, mis à jour pour la dernière fois en mars 2019, est actuellement disponible en versions 21,5 pouces et 27 pouces. Apple a relancé la gamme iPad Air en septembre 2019 avec un modèle de troisième génération doté d’un écran de 10,5 pouces.

Mardi, un nouveau rapport du China Times, repéré par Mac Otakara, indique que des rafraîchissements à moindre coût pour ces deux produits arriveront au second semestre 2020.

Le rapport affirme que le nouvel iMac aura un écran de 23 pouces et pourrait être livré au début du quatrième trimestre de 2020. Il est censé remplacer le plus petit iMac de 21,5 pouces, et pourrait être plus abordable.

Ce ne serait pas la première fois qu’Apple utilise un écran similaire à la prétendue version 23 pouces du rapport. En 2007, Apple a créé une version 24 pouces de l’iMac.

Apple prévoit également un iPad Air à moindre coût avec un écran de 11 pouces, a rapporté le China Times. Au-delà de prétendre que la production de masse va augmenter au troisième trimestre, le rapport est relativement léger sur les détails.

En mars, cependant, un compte Twitter avec une courte histoire d’informations précises divulguées a suggéré qu’Apple prévoyait un nouvel iPad Air pour 2020 avec un mini-écran LED, sans encoche et Touch ID sous l’écran.

Le China Times affirme que les problèmes de production en cours dus au coronavirus peuvent avoir perturbé les plans de production de rétro-éclairage mini-LED en masse, suggérant que la production de masse pour le nouveau rétro-éclairage pourrait ne pas se matérialiser avant 2021.

Notamment, la publication note que l’iMac 23 pouces et l’iPad Air 11 pouces font partie d’une vague plus large d’appareils abordables qui ont démarré avec l’iPhone SE en avril.