Apple prévoit de lancer un petit tapis de chargement sans fil au premier semestre 2020

Apple devrait sortir son propre tapis de chargement sans fil de marque au premier semestre 2020, selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, bien que le produit ne soit pas le stand-in AirPower que les utilisateurs espèrent.

Tapis de charge AirPower d’Apple.

Couvert dans une note détaillant les effets négatifs potentiels du nouveau coronavirus mentionne les principales initiatives de produits d’Apple pour les six premiers mois de 2020.

Plus précisément, Kuo prévoit que la société lancera un iPhone abordable de 4,7 pouces avec écran LCD, un rafraîchissement iPad Pro et de nouveaux modèles MacBook Pro et MacBook Air. En plus des remaniements matériels habituels, la société introduira supposément trois nouveaux produits dans une balise de suivi de localisation ultra large bande (UWB), un casque Bluetooth haut de gamme et un “petit tapis de chargement sans fil”.

Le tapis de chargement est particulièrement intéressant, car Apple a tenté – et a échoué – de commercialiser un appareil similaire sur AirPower.

Présenté comme un “aperçu” public rare en 2017, AirPower était un produit ambitieux qui promettait la recharge sans fil à placement gratuit de matériel compatible Qi comme l’iPhone et les AirPods, ainsi que la prise en charge de la technologie de charge inductive propriétaire déployée dans Apple Watch.

Initialement prévu pour être lancé en 2018, le tapis de chargement a subi de nombreux retards avant qu’Apple n’annule finalement le projet en mars 2019, invoquant des problèmes de qualité insurmontables.

“Après beaucoup d’efforts, nous avons conclu qu’AirPower n’atteindrait pas nos normes élevées et nous avons annulé le projet”, avait alors déclaré le vice-président principal de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio. “Nous nous excusons auprès des clients qui attendaient ce lancement avec impatience. Nous continuons de croire que l’avenir est sans fil et nous nous engageons à faire avancer l’expérience sans fil.”

Kuo ne parvient pas à détailler le prochain “petit tapis de chargement sans fil”, mais compte tenu de la nature très médiatisée de l’échec d’Apple à mener à bien AirPower, on peut supposer que le prochain appareil ne sera pas une alternative un pour un. Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations, l’appareil pourrait être un chargeur inductif pour iPhone de haute qualité qui se couple avec la station de charge magnétique Apple Watch.

Alors que Kuo a fourni des estimations de lancement d’Apple très précises dans le passé, les antécédents de l’analyste sur les récentes introductions d’accessoires sont loin d’être parfaits. Un mois avant qu’Apple ne tue AirPower l’année dernière, Kuo a publié une note affirmant que le chargeur ferait ses débuts dans les quatre mois. Plus récemment, il a prédit que le tracker de type tuile d’Apple serait dévoilé aux côtés de l’iPhone 11 en septembre.