Apple prévoit de rouvrir certains emplacements Apple Store dans la première moitié d’avril

Apple prévoit de rouvrir ses magasins de détail dans la première moitié du mois d’avril, a déclaré mardi le personnel de Deirdre O’Brien, chef de la distribution et des personnes.

Apple pourrait commencer à rouvrir ses magasins en avril, mais il ne les rouvrira pas tous en même temps.

En raison de la pandémie COVID-19, Apple a fermé tous ses sites Apple Store en dehors de la Chine. Bien qu’initialement prévu pour rouvrir le 27 mars, Apple a mis à jour ce calendrier à “jusqu’à nouvel ordre”.

Maintenant, il semble que l’avis soit donné. Selon une note interne envoyée aux employés d’Apple Store et vue par VentureBeat, le géant de la technologie de Cupertino prévoit de rouvrir ses sites Apple début avril.

Aux États-Unis en particulier, Apple semble envisager de rouvrir les magasins de détail sur une base échelonnée plutôt que tous en même temps.

Les nouveaux plans de vente au détail arrivent le même jour que le président Donald Trump a déclaré qu’il espérait rouvrir les opérations commerciales du pays d’ici Pâques, qui a lieu le 12 avril de cette année, a rapporté le Wall Street Journal.

Dans la note de service interne, O’Brien a également déclaré qu’Apple prolongerait ses politiques de travail à domicile jusqu’au 5 avril au plus tôt et réévaluerait ces dispositions chaque semaine en fonction de l’emplacement du personnel. En plus de diriger les opérations de vente au détail d’Apple, O’Brien est également le chef des employés de l’entreprise.

Ce calendrier est beaucoup plus rapide que ne le recommandent de nombreux experts en santé publique. Et bien que la pandémie de COVID-19 soit une situation extrêmement fluide, il est probable que l’épidémie se poursuivra jusqu’en avril. Pour cette raison, Apple est susceptible de maintenir ses mesures de nettoyage en profondeur et anti-propagation dans ses magasins.