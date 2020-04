Apple prévoit des batteries flexibles pour iPhone ou iPad pliable

Une nouvelle recherche d’Apple détaille de nombreuses façons de rendre les batteries suffisamment flexibles pour être utilisées avec des écrans pliables dans un iPhone ou un iPad, ou pour économiser de l’espace à l’intérieur des appareils ordinaires.



Les batteries flexibles signifient des écrans qui peuvent se plier ou même être enroulés

Le problème le plus évident à résoudre pour un téléphone ou une tablette pliable est l’écran. Nous avons déjà vu Apple travailler sur des écrans avec charnières, ainsi que des problèmes avec le Samsung Galaxy Fold. Cependant, il existe d’autres composants qui doivent être flexibles, et Apple examine les batteries.

«Structure de batterie flexible», le brevet américain n ° 10 637 017, concerne la façon d’alimenter un écran pliable, mais cherche également à résoudre un problème récurrent avec tous les appareils.

«Les batteries prennent souvent beaucoup de place dans un appareil électronique portable», explique-t-il. “Comme les appareils sont de plus en plus gourmands en énergie, de plus grandes quantités d’espace doivent être dédiées pour accueillir l’espace pour les batteries.”

“En plus de prendre de la place, les batteries sont également souvent assez rigides, ce qui rend souvent le placement des batteries dans des parties d’un appareil conçu pour se plier peu pratique”, poursuit-il. “Lorsque la batterie est rigide et incapable de résister à des quantités importantes de flexion, la partie substantielle de l’appareil qui entoure la batterie est également incapable de se plier.”

Plusieurs propositions d’Apple se concentrent toutes sur le travail avec les deux cellules de batterie et les connexions entre elles. “Une solution … consiste à séparer les cellules de batterie flexibles en régions discrètes”, dit-il.

“Par exemple, les cellules de batterie flexibles peuvent être enroulées dans des cylindres discrets puis réparties sur un substrat flexible”, poursuit-il. “Selon l’intervalle entre les cylindres discrets et le diamètre des cylindres discrets, la batterie résultante peut être flexible sur au moins un axe.”

Une grande partie du brevet détaille différentes méthodes de montage ou d’empilement des cellules de batterie, ainsi que des détails sur la réduction des contraintes que cela provoque sur le matériau de la batterie. Cela pourrait signifier s’éloigner de la batterie rectangulaire familière, et Apple a déjà exploité l’idée de batteries empilables dans le MacBook de 2015.

Mais, principalement, ce brevet concerne le “fonctionnement d’une batterie flexible intégrée dans [a] affichage flexible. “

“[The] batterie flexible peut être répartie sur les quatre côtés de [a] affichage flexible “, dit-il.” Par exemple, [the battery management unit] Le BMU et la carte logique principale pourraient tous deux être emballés dans un boîtier dans lequel … est configuré pour se rétracter par un mécanisme de rétraction qui entraîne un affichage flexible enroulé autour d’un élément cylindrique. “

Il s’agit de la référence la plus directe du brevet à un écran enroulé. Le brevet d’Apple décrit plusieurs façons de créer des batteries flexibles, et tout est préoccupé par le nombre de types différents de périphériques d’affichage qui peuvent être créés.



Détail du brevet illustrant un exemple de cellules de batterie sur un support flexible

Le brevet est attribué exclusivement à Jiang Ai, qui figure également dans l’équipe responsable d’un précédent brevet concernant un écran d’iPhone pliable avec un rayon de courbure plus robuste.