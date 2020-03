Apple prévoit Face ID pour MacBook Pro et iMac – plus un cran

Apple a l’intention d’apporter le système d’authentification biométrique Face ID introduit avec l’iPhone à sa gamme Mac, y compris les portables et les ordinateurs de bureau.

Remarquez la partie encerclée en haut de l’écran sur ce croquis de type MacBook Pro

Tout comme Touch ID a commencé sur son iPhone avant de se propager à l’iPad, puis au MacBook Pro et au MacBook Air, Face ID arrive sur la gamme de Mac d’Apple. Des rumeurs ont déjà circulé, et Apple a déclaré que Face ID arrivera sur plus d’appareils, mais une nouvelle demande de brevet est la première à spécifier qu’elle sera appliquée à une certaine forme de MacBook.

«Module de reconnaissance de la lumière pour déterminer un utilisateur d’un appareil informatique», brevet américain n ° 20200097747, concerne principalement l’ajout de Face ID aux MacBooks, bien qu’au lieu de ces termes, il se réfère systématiquement à un module de reconnaissance de la lumière et à un ordinateur portable.

La demande de brevet d’Apple souligne la façon dont les utilisateurs stockent des informations sensibles, et aussi que les capacités d’un ordinateur portable signifient que les gens les utilisent pour effectuer des travaux de plus en plus complexes, ce qui est potentiellement un problème.

“En exécutant ces fonctions complexes, des données sensibles associées à ces utilisateurs peuvent être collectées et / ou stockées par ces appareils informatiques”, explique Apple. “Pour empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder à ces données sensibles, ces appareils informatiques peuvent intégrer des systèmes et des mécanismes d’authentification des utilisateurs.”

Aussi importante que soit cette sécurité, elle doit fonctionner dans les limites des appareils eux-mêmes. “En raison de l’espace limité disponible avec les cavités internes de ces dispositifs informatiques, ces schémas d’authentification doivent être compacts (ou avoir des profils fins) sans sacrifier la précision de la reconnaissance des utilisateurs”, poursuit-il.

La réponse est de déployer “un module de reconnaissance de formes lumineuses qui peut être incorporé dans un appareil informatique (par exemple, un ordinateur portable, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, etc.)”.

“En particulier”, explique le brevet, “le module de reconnaissance de motifs lumineux comprend un émetteur de lumière qui est capable de projeter un motif de lumière prédéterminé (par exemple, une lumière infrarouge) et un détecteur de lumière qui est capable de détecter un motif de lumière provoqué par réflexion du motif de lumière prédéterminé d’un objet (par exemple, un utilisateur). “

Le brevet va ensuite dans les moindres détails sur les détails de la façon dont un projecteur à points lumineux est utilisé et comment les résultats sont interprétés. Mais la version courte est que cet ID de visage sur MacBook —et il vient avec une encoche. Bien qu’il soit possible que l’encoche ne soit pas exactement la même que celle vue sur les iPhones.

Apple propose que le module Face ID soit dans une partition, qui pourrait être “disposée à côté de la couche d’affichage” ou au-dessus. “Dans certains exemples, la partition est une encoche, un cercle, une ellipse, une forme polygonale, une série de formes polygonales, une forme curviligne ou similaire.”

L’écran familier d’iMac obtient une encoche proposée

Tous les dessins de la demande de brevet qui montrent un MacBook Pro reconnaissable montrent également l’encoche comme ceux de l’iPhone.

Cependant, alors que le texte du brevet concerne majoritairement un ordinateur portable, un seul dessin montre l’encoche Face ID utilisée dans un châssis de style iMac.

Apple recherche continuellement de nombreuses technologies différentes, ainsi que de très nombreuses façons différentes de les mettre en œuvre, et la demande de brevet n’est pas la preuve qu’un produit sera jamais publié. Néanmoins, compte tenu de la déclaration précédente d’Apple sur Face ID à venir sur plus d’appareils, et la façon dont sa progression suit la même ligne que Touch ID, il est plus raisonnable que d’habitude de s’attendre à ce que la technologie arrive bientôt sur Mac.

Le brevet est crédité à six inventeurs, dont quatre – Paul X. Wang, Keith J. Hendren, Adam T. Garelli et Dinesh C. Mathew – sont également inscrits sur un brevet connexe qui verrait l’iMac fabriqué à partir d’une seule feuille de verre.