Apple prolonge la date limite de mise à jour de l’application iOS 13 jusqu’en juin en période de pandémie

Alors que le monde se débat avec COVID-19, Apple a informé jeudi les développeurs que ses exigences de mise à jour des applications pour iOS 13 ont été étendues du 30 avril au 30 juin.

Annoncée dans une publication sur le site Web des développeurs d’Apple, l’extension s’applique à un certain nombre d’exigences conçues pour apporter la parité entre les applications commercialisées sur l’App Store.

La date limite pour se conformer aux exigences suivantes a été prolongée jusqu’au 30 juin:

Les applications pour iPhone ou iPad doivent être construites avec le SDK iOS 13 ou version ultérieure et utiliser un storyboard Xcode pour fournir l’écran de lancement de l’application.Les applications iPhone doivent prendre en charge tous les écrans iPhone et toutes les applications iPad doivent prendre en charge tous les écrans iPad.Les applications pour Apple Watch doivent être construit avec le watchOS 6 SDK ou version ultérieure.Les applications qui authentifient ou configurent les comptes d’utilisateurs doivent prendre en charge la connexion avec Apple si requis par la directive 4.8 des App Review Review Guidelines.Les applications de la catégorie Kids doivent être en pleine conformité avec la directive 1.3 et la directive 5.1.4. des applications App Store Review Guidelines.Apps utilisant HTML 5 doivent être en pleine conformité avec la directive 4.7 sections 4, 5 et 6 des App Store Review Guidelines.

Apple n’a pas expliqué la prolongation du délai, affirmant seulement que les développeurs “qui pourraient avoir besoin de temps supplémentaire” pour mettre à jour leurs applications existantes sur l’App Store se voient accorder un délai supplémentaire pour le faire.