Apple propose aux employés de Cupertino de travailler à domicile lors d’une épidémie de coronavirus

Les employés des campus d’Apple en Californie sont invités à travailler à domicile par “précaution supplémentaire” lors de l’épidémie en cours du nouveau coronavirus 2019.

Selon Business Insider, Apple a commencé à encourager ses employés d’Apple Park et d’Infinite Loop à travailler à domicile si possible, en essayant d’empêcher la propagation inutile de COVID-19.

Apple n’a pas fait de déclaration publique concernant cette décision, donc le pourcentage d’employés qui feraient du télétravail pour le moment n’est pas clair. Actuellement, on pense que ce n’est qu’une suggestion plutôt qu’une exigence.

Le rapport intervient peu de temps après l’annonce jeudi du service de santé publique de Santa Clara mettant en garde contre les risques de grands rassemblements publics. Alors que COVID-19 se propage aux États-Unis, la WWDC d’Apple est probablement en danger.

Plus précisément, les entreprises opérant dans le comté sont invitées à suspendre les déplacements non essentiels des employés, à minimiser les contacts étroits des employés au travail, à annuler les grandes réunions et conférences et à exhorter les employés à rester à la maison lorsqu’ils sont malades, entre autres mesures.

Apple prend des mesures supplémentaires pour limiter les retombées potentielles du COVID-19 et a limité les déplacements des employés en Italie et en Corée du Sud. La société s’est également retirée du SXSW 2020, où elle prévoyait de présenter trois originaux Apple TV +.