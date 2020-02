Apple publie des mises à jour pour watchOS 6.1.3, watchOS 5.3.5 pour les iPhones hérités

Apple a publié plusieurs mises à jour pour l’Apple Watch, avec watchOS 6.1.3 pour les versions à jour de l’appareil portable aux côtés de watchOS 5.3.5 pour les propriétaires d’iPhones plus anciens qui ne peuvent pas utiliser les dernières versions d’iOS.

Les propriétaires d’Apple Watch peuvent télécharger les mises à jour de l’application watchOS by Watch sur leur iPhone connecté, en sélectionnant l’onglet Ma montre, puis Général, puis Mise à jour logicielle. Une fois sélectionnée, la mise à jour sera automatiquement téléchargée puis installée sur l’Apple Watch pendant la nuit, tant qu’elle est chargée et se trouve à portée Wi-Fi de l’iPhone hôte.

Les mises à jour couvrent aujourd’hui deux mises à jour logicielles: watchOS 6.1.3 et watchOS 5.3.5. La mise à jour pour watchOS 6.1.3 s’applique à tous les utilisateurs d’Apple Watch qui ont également un iPhone utilisant la dernière version d’iOS, tandis que watchOS 5.3.5 est destiné à ceux qui ont des modèles plus anciens d’Apple Watch et des iPhones hérités qui ne peuvent tout simplement pas passer à iOS 13 ou plus tard.

Selon les notes de publication de watchOS 6.1.3, la mise à jour comprend des améliorations et des corrections de bogues, le téléchargement pesant à 48 mégaoctets. Le principal point fort de la mise à jour est un “correctif pour un problème qui empêchait la notification de rythme cardiaque irrégulier de fonctionner comme prévu pour les propriétaires d’Apple Watch en Islande”.