Apple publie la deuxième bande-annonce de “Builder of Worlds” pour “Mythic Quest: Raven’s Banquet”

Une nouvelle bande-annonce pour Apple TV + comédie “Mythic Quest: Raven’s Banquet” a été publiée, avec une création fictive d’une bande-annonce pour le jeu titulaire de l’émission.

Mythic Quest: Raven’s Banquet commence le 7 février

Apple a publié une deuxième bande-annonce de la prochaine comédie Apple TV + “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, sur une société de jeux vidéo. La nouvelle version est initialement elle-même une bande-annonce du jeu de fiction présenté dans la série, puis devient un “making of” tout aussi fictif pour la même bande-annonce.

Révélée sur Twitter puis publiée sur la chaîne Apple TV + YouTube, la nouvelle vidéo dure 70 secondes. Il nous présente principalement le personnage principal et co-créateur Rob McElhenney dans le rôle de Ian Grimm, le directeur créatif de la société de jeux.

Il présente également les habitués de la série Charlotte Nicdao, David Hornsby et Jessie Ennis, discutant du coût de la bande-annonce et de la façon dont ils devraient travailler sur le jeu lui-même.

Initialement prévu pour fin 2019, “Mythic Quest: Raven’s Banquet” devrait maintenant être diffusé sur Apple TV + le 7 février. Une bande-annonce initiale plus longue et plus détaillée a déjà été publiée. Le créateur McElhenney a également félicité Apple pour sa contribution à la série.