Apple publie la mise à jour supplémentaire de macOS Catalina 10.15.4 pour corriger le bogue FaceTime, plus

Après la sortie cette semaine d’iOS 13.4.1 et de watchOS 6.2.1, Apple a publié mercredi une version modifiée de macOS Catalina qui corrige un bug qui empêchait certains utilisateurs de participer aux appels FaceTime.

La mise à jour supplémentaire de macOS Catalina 10.15.4 corrige un bogue d’appel FaceTime affectant les utilisateurs sur toutes les plates-formes Apple. Avec les correctifs publiés pour iOS, iPadOS et watchOS déjà publiés, la version macOS d’aujourd’hui met le système d’exploitation Mac en parité avec ses homologues d’appareils mobiles.

Les utilisateurs confrontés au problème ont signalé une incapacité à rejoindre ou à participer aux appels FaceTime avec les appareils exécutant iOS 9.3.6 et versions antérieures et OS X El Capitan 10.11.6 et versions antérieures.

En plus du problème FaceTime, la mise à jour supplémentaire d’aujourd’hui résout un problème dans lequel le port USB-C d’un Mac peut ne plus répondre, selon les notes de publication.

La version corrige également un problème qui demande à plusieurs reprises aux utilisateurs d’Office 365 un mot de passe, ainsi qu’un problème dans lequel certains modèles de MacBook Air 2020 de 13 pouces peuvent se bloquer dans l’Assistant d’installation ou lors de la déconnexion et de la reconnexion d’un écran externe 4K ou 5K.

Apple a publié macOS Catalina 10.15.4 pour la première fois fin mars, offrant une prise en charge du partage de dossiers iCloud Drive, des améliorations de l’heure d’écran et des paroles synchronisées pour Apple Music, entre autres nouvelles fonctionnalités.